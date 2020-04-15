Tüfeği sakladı ama bekçilerden kaçamadı

Gece saat 01.00 sıralarında Fenari Mahallesi’nde meydana gelen olay şöyle gelişti: Elinde pompalı tüfekle dolaşan bir adam, devriye gezen gece bekçilerini görünce kaçmaya başladı. Bunu üzerine gece bekçileri adamı yakalamak için peşinden giderken, polis ekiplerinden de yardım istedi. Adamın kaçtığı bölge ekipler tarafından kısa süre içinde abluka altına alındı.

260 Sokak'ta kıstırılan adam yakalanarak etkisiz hale getirildikten sonra Çarşı Şehit Erkan Kurşun Polis Merkezi’ne götürüldü. Adamın kaçarken boş alana attığı tüfekse bulundu. Olay yeri inceleme ekibi tüfekte inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)