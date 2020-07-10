Tuğba Anlak’ı öldüren sanık hakim karşısına çıktı! ‘Korkuyorum, annemi öldüren adam burada’

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar Murat Uslu, Mustafa Ünver, tutuksuz sanık Pelin Altun savunma yaptı.

Sanık Murat Uslu savunmasında şunları söyledi:

* Ölen Tuğba beraber olduğum kadındır. Birlikte elektrik aboneliği yaptırmak için kuruma gittik ancak aksilik sebebiyle aboneliği yaptıramadık. Ertesi gün yaptırabileceğimizi söyledim.

* Tuğba'ya eşim ile birlikte ertesi gün köye gideceğimiz için eve gideceğimi söyledim. Tuğba eşim ile birlikte köye gideceğimizi bilmesine rağmen ‘hep böyle yapıyorsun', ‘adam değilsin' gibi sözler sarf ederek benimle tartışmaya başladı.

* Ben sakinleşmesini beklemek maksadıyla gidip araçta bekledim. Bu esnada Mustafa da yanımdaydı. 40 dakika kadar bekledikten sonra kendisini aradım. Telefonda Tuğba, sana verdiğim silahı da alıp gel dedi.

* Tuğba evden taşınacağı için silahı muhafaza etmek üzere olaydan 2-3 gün önce bana vermişti. Silahı geri istemesinin nedeni, kendisine ait olan silahın yeni taşınacağı evde, kendisinde durmasıdır.

“KONUŞURKEN SİLAH PATLADI” İDDİASI

* Tuğba'nın evine gittim. Zili çaldım, kapı açılmadı. Elektriğin olmadığı aklıma geldi. Zilin bu sebeple çalışmadığını düşünerek camdan içeri girdim. Olay günü benim üzerimde eşofman vardı.

* Gittiğimde, Tuğba'nın ‘bana sahip çıkmıyorsun' diyerek ağladığını gördüm. Bu tartışmamız sebebiyle Tuğba, çocuğunu sanık Mustafa Ünver'den parka götürmesini istedi.

* Onlar birlikte parka gitti. Ardından ben Tuğba'yı teselli etmeye çalıştım. Elimi yanağına koydum. Eşofman sebebiyle tabanca yere düşmesin diye tabancayı yere koyacağım sırada, anlamadığım şekilde Tuğba müdahalede bulundu.

* O esnada silah patladı. Silahın her an ateş edecek vaziyette nasıl bulunduğunu bilmiyorum.

“ANNEMİ ÖLDÜREN ADAM BURADA”

Duruşmada olaya ilişkin tanık olarak dinlenecek olan maktul Tuğba Anlak'ın 7 yaşındaki kızı A.K., mahkeme başkanının, ‘korkuyor musun?' sorusuna, ‘Korkuyorum. Annemi öldüren adam burada' diye cevap verdi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı çocuğun duruşma salonundan çıkarılmasına ve ifadenin sonra alınmasına karar verdi.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti tutuksuz sanık Pelin Altun hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verirken, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Heyet duruşmayı 6 Kasım'a erteledi. Duruşma çıkışında Tuğba Anlak'ın ailesi, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üyeleri açıklama yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüpheli Murat Uslu'nun ‘kasten öldürme', ‘hakaret' ve ‘tehdit' suçlarından müebbet ve 9 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.