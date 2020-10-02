Tuğba Keleş’i katleden psikopat öldü

Erdoğan Küpeli, Adana Kozan’da bir markete müşteri gibi girdi. Eşinden ayrılmış iki yaşında bebeği olan kasiyer Tuğba Keleş’i öldürdü. Daha sonra silahı kendine çevirdi ve tetiğe bastı. 46 yaşındaki Küpeli kaldırıldığı hastanede öldü.

Erdoğan Küpeli, 2016 yılında Hatay'da yaşayan 29 yaşındaki Gülay Mübarek’i sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Sözleşmeli olarak yaptığı öğretmenlikten atılan Küpeli, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Küpeli bu olayın ardından sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli mesajlar paylaştığı için tutuklanarak, Kozan Cezaevi'nde yatmıştı.

20 GÜN ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Küpeli, Tuğba Keleş’in 20 gün önce tehdit, takip ve taciz edildiği için şikayetçi olmasıyla yeniden gündeme geldi. Tuğba Keleş, Erdoğan Küpeli tarafından yolu kesilerek kaçırılmaya çalışıldığını, ağabeyi Muhammed Keleş tarafından kurtarıldığını vurgulamıştı.

Muhammed Keleş kardeşini kaçırmaya çalışan Erdoğan Küpeli'den kardeşi ile birlikte şikayetçi olurken, Küpeli savcılıktan serbest kalmıştı.