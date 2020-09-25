Tuğçe’ye kabus yaşatan tacizci tekrar gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki ay önce 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Tuğçe Çelik’i taciz ve tehdit ettiği iddiası ile tutuklanan 46 yaşındaki Nurettin Şeyhmusoğlu, üç gün önce elektronik kelepçe kullanma, Tuğçe Çelik’e 200 metreden az yaklaşmama ve adli kontrol şartıyla salıverildi.

CEZAEVİNDEN ÇIKAR ÇIKMAZ CİNSEL TACİZ VE TEHDİTLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Cezaevinden çıkar çıkmaz sosyal medya hesabından taciz ve tehditlerini sürdüren Şeyhmusoğlu, Çelik’in avukatı Azad Öztürk'ün polis ve savcılığa yeniden müracaat etmesinin ardından dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

YENİDEN TUTUKLANMA İSTEMİ İLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Şeyhmusoğlu, bugün öğle saatlerinde savcılığa getirildi. Şeyhmusoğlu’nun savcının ifadesini almasının ardından tutuklanmak üzere Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiğini belirten Çelik’in avukatı Öztürk, “Şahıs her serbest kaldığında Tuğçe'ye yönelik şiddet; taciz ve saldırılarını sürdürecek. Sosyal medya hesabından yine aynısını yaptı. Biz bu şahsın tutuklanmasını istiyoruz veya en kötü talebimiz elektronik kelepçe ile birlikte ev hapsinde tutulması, mahkeme tutuklanması istemi ile sevk edildi” diye konuştu.

BODRUM DIŞINDA BAŞKA BİR ŞEHİRDEYİM

Çelik ise yaptığı açıklamada, “Bu şahıs serbest kaldığı sürece benim kabusum sona ermeyecek. Ailem ile birlikte evimizi satıp Bodrum’dan taşınma kararı aldık. Bu şahıs cezaevinden çıkar çıkmaz sosyal medya hesabından beni ve ailemi yine tehdit etti, saldırıda bulundu. Bugün Bodrum dışına başka bir şehre geldim. Bu şahıs ile aynı şehirde yaşamam mümkün değil” diye konuştu.

“KIZINLA BENİ BİR ÖMÜR BOYU NİKAHLADILAR”

İki gün önce mahkeme tarafından salıverilen Şeyhmuoğlu’nun Tuğçe Çelik'in babası Yaşar Çelik ‘in adını kullanarak açtığı yeni sosyal medya hesabından serbest kalır kalmaz yeniden hakaretler ettiği ortaya çıktı.

Nurettin Şeyhmusoğlu paylaşımında şu sözleri kullandı:

“Gözlerine kurban olduğum, bir süre tatil yapıcam, mesajın devamı annene, Emine sultan. Beni rezil etmek isterken kızınla resimlerimiz internete düştü ya. Kızınla bir ömür nikahladılar bizi. Allah hepsinden razı olsun. Kızının ve benim resmim bir ömür boyu internette kalacak, kızını alacak adamın karşısına çıkacak. Kızını alan ya namussuz olacak ya da kızına kötü niyetle yaklaşacak. Akıllı olun ekimin yedisinde ödül alıcam. O zaman dünyanın en mutlu çifti olucaz inşallah, beni orda zannetmeyin İzmir kerhanesinden gelin gelmiş Yozgat kaşarına söyle intikam istemiyorum. Onun da kızı var unutmasın, bir leke kızının hayatını karartır, yeter artık kızınla aramızı bozmaktan vazgeçsin, kızınla beraber Aydın’a gidin, benim hakim ve başsavcıya ne yaptığımı kızına sor, akıllı olun sabredin, elinden öpüyorum.”