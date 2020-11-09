Tükürüklü saldırıya uğrayan çocuk o anları anlattı

Olay, geçen cuma günü Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Diclekent Bulvarı'nda üzerinde yürüyen maskesiz genç bir kız, okuldan çıkıp evine giden N.Ş.’nin yüzüne tükürdü.

Tüküren kız hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, 5. sınıf öğrencisi yüzünü silerek evine ilerledi. O anlar bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

“KORKTUM VE UZAKLAŞTIM”

DHA’ya konuşan N.Ş. yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: Ben o gün okuldan geliyordum. Önüme bir kız çıktı. Ben onun önünden çekilmeye çalışırken, izin vermedi ve suratıma tükürdü. Şaşırdım, korktum ve onun yanından uzaklaştım. Onu tanımıyorum, daha önce hiç görmedim. Ben çıkmaya çalışıyordum ama o gelip önümü kesti. Yüzüme tükürdü ve gitti. Benimle hiç konuşmadı. Üzüldüm.