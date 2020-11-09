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Tükürüklü saldırıya uğrayan çocuk o anları anlattı

Diyarbakır'da yaşanan akılalmaz olayla ilgili yeni gelişme... Maskesiz bir genç kızın yolda durdurup suratına tükürdüğü 5. sınıf öğrencisinin ailesi suç duyurusunda bulundu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:11, 09/11/2020
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Olay, geçen cuma günü Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Diclekent Bulvarı'nda üzerinde yürüyen maskesiz genç bir kız, okuldan çıkıp evine giden N.Ş.’nin yüzüne tükürdü.

Tüküren kız hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, 5. sınıf öğrencisi yüzünü silerek evine ilerledi. O anlar bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

N.Ş.’nin ailesi, kızlarının yüzüne tüküren kişinin corona virüsü olma ihtimaline karşı suç duyurusunda bulundu.

“KORKTUM VE UZAKLAŞTIM”

DHA’ya konuşan N.Ş. yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: Ben o gün okuldan geliyordum. Önüme bir kız çıktı. Ben onun önünden çekilmeye çalışırken, izin vermedi ve suratıma tükürdü. Şaşırdım, korktum ve onun yanından uzaklaştım. Onu tanımıyorum, daha önce hiç görmedim. Ben çıkmaya çalışıyordum ama o gelip önümü kesti. Yüzüme tükürdü ve gitti. Benimle hiç konuşmadı. Üzüldüm.

Çocuk Corona Cuma Diyarbakır
Yayınlanma Tarihi:10:09,
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