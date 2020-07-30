‘Tüm dinlere saygılıyım’ diyen kilise saldırganın cezası belli oldu!

Üsküdar’ın Kuzguncuk Mahallesi’nde bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nin duvarına tırmanıp, dış kapı üzerindeki metal haçı yerinden söken Mazlum S.’nin yargılandığı davada karar çıktı.

“İbadethanelere ve mezarlıklara zarar vermek” suçundan 5 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Mazlum S., davanın ilk duruşmada 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

“TÜM DİNLERE SAYGILIYIM”

Sanık duruşmada kalp ve şeker hastası olduğunu söyleyerek, “Ben tüm dinlere saygılıyım. Ne Ermenilere ne Hristiyanlara bir husumetim yoktur. Vermiş olduğum zararı karşılamaya hazırım” dedi.

GEREKÇELİ KARARDA ‘SURE’ HATIRLATILDI

Mahkemenin gerekçeli kararında En’am suresinin 108. ayetine vurgu yapıldı. “Bizim gibi başkalarının inanç ve kanaatleri de onlara göre değerlidir” ifadesi hatırlatılarak, inançlara saygının esas olduğu vurgulandı.

MAKSADI HAÇA ZARAR VERMEK DEĞİL, TOPLUMU AŞAĞILAMAK

Sanığın kilisenin dış kapısı üzerinde bulunan ve bulunduğu yerde kaynakla sabitlenmiş olan haçı söküp kaldırıma atması eyleminin sadece haça zarar vermek kastıyla olmadığı belirtildi. Sanığın eyleminin ilgili dini inanışı benimseyen toplum kesimini aşağılama amacıyla gerçekleştirdiği kanaatine varılarak cezasında artırım yapıldığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

23 Mayıs gecesi Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nin haçını kıran ve ertesi gün yakalanarak hakim karşısına çıkarılan Mazlum S., adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılmıştı. Mazlum S., savcılığın itirazı üzerine tutuklanmıştı.

İLGİLİ HABER Üsküdar'daki kilisenin haçını söken şüpheli gözaltına alındı