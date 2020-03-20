Tüm etkinlikler iptal edildi

Bu konuda yayınlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesinde, ”Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturduğu ve salgının Türkiye’de yayılımının önlenmesi amacıyla alındığı” vurgulandı.

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyesi üzerine ulusal ve uluslararası düzeyde açık ve ya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantı ve aktiviteler Nisan ayı sonuna kadar ertelendi.

Alınan kararlar kapsamına, ulusal, uluslararası ve yerel düzeydeki tüm konferanslar, paneller, sergiler, konserler, spor müsabakaları gibi etkinlikler giriyor.