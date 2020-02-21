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Tüm gözler oraya döndü! İşte son durum

Suriye'nin İdlib kentinin güneyinde dün muhaliflerin harekete geçmesi sonrası bugün İncirlik Üssü’nde sessizliğin hakim olduğu görüldü.

13:28 -
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Tüm gözler oraya döndü! İşte son durum

Suriye’nin İdlib kentinin güneyinde muhaliflerin harekete geçmesinin ardından Türkiye'nin de harekata başlama ihtimaline karşı bugün tüm gözler kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki İncirlik Mahallesi’nde yer alan, ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı 39’uncu Kanat Komutanlığı ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı’nın konuşlu olduğu İncirlik Üssü’ne çevrildi.

FOTO: İHA

Ancak üste dün gece saatlerinden bu yana bir hareketlilik gözlenmedi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü İncirlik Üssü’ne öğle 12:00 civarı 1 çift motorlu özel uçak indi.

Ayrıca üste kargo ve tanker uçaklarının hazır beklediği görüldü. (İHA)

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