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Tüm iller için iftar vakti: Bugün iftara ne kadar kaldı? Ankara, İstanbul, İzmir ve tüm illerimiz için iftar saatleri… (2020 Ramazan imsakiyesi)

Ramazan Ayı 17. gününde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de oruçlar tutulmaya devam ediyor. Oruç ibadetini yerine getirmenin huzurunu yaşayan Müslümanlar, bugün iftara ne kadar zaman kaldığını merak ediyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm Türkiye için iftar vakitleri…

09:18 -
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Tüm iller için iftar vakti: Bugün iftara ne kadar kaldı? Ankara, İstanbul, İzmir ve tüm illerimiz için iftar saatleri… (2020 Ramazan imsakiyesi)

Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan Ayı'nın ortasını geçmiş bulunmaktayız. Dün gece sahura kalkıp, niyetlerini eden vatandaşlar, 10 Mayıs iftar vakitlerinin saat kaçta olduğunu merak etmeye başladı. Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir ve tüm Türkiye için iftar vakitleri haberimizde…

İFTAR SAATLERİ 10 MAYIS

Aşağıdaki tablodan il il iftar ve sahur vakitlerini görebilirsiniz. İller listesinden yaşadığınız ili seçerek, kendi ilinizin iftar saatini kontrol edebilirsiniz.

İSTANBUL İFTAR SAATİ

 

ANKARA İFTAR VAKTİ

İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

İFTAR DUASI

Bismillahirrahmanirrahim

Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.

Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter.

AMİN.

ORUÇ TUTMANIN ÖNEMİ

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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