Tüm tedbirlere uydular! O ilde 2 haftadır hiç vaka yok

Gümüşhane’de vatandaşlar,corona virüsü tedbirleri kapsamında yapılan ‘evde kal’ çağrılarına uyuyor.

CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI

Vatandaşlar zorunlu olmadıkça evden çıkmayınca meydan, cadde, sokaklar boş kaldı. Özellikle şehrin en kalabalık noktaları olan Oltanbey Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi ile Fatih Parkı’nda belediye temizlik işçileri dışında kimsenin olmadığı görüldü.

2 HAFTADIR VAKA YOK

Belediye işçileri boş cadde ve sokakları temizledi. Tedbirlere uyulan kentte son 2 haftadır corona virüsü testi pozitif çıkan hastaya da rastlanılmadı. (DHA)