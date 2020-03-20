Tüm zamanların en çok konuşulan konusu corona virüsü salgını oldu

Çin´in Vuhan kentinde başlayan ve küresel bir tehdit haline gelen corona virüsü salgını, her geçen gün etkisini artırmaya devam ediyor.

Dünya genelinde vaka sayısı 237 bin 996’ya ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 819 oldu.Virüs, Türkiye ve dünyada son yılların en çok konuşulan gündem maddesi haline geldi.



TELEVİZYONDA 40 BİNİN ÜZERİNDE HABER

Medya takip kurumu Ajans Press, corona virüsünün medya karnesini çıkardı. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 11 Mart’tan günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, Covid-19 tüm zamanların en çok konuşulan başlığı oldu.

Ajans Press´in gerçekleştirdiği araştırmaya göre, 11 Mart’tan bugüne kadar corona virüsü hakkında yazılı basına 49 bin 813 haber yansıdı, gazete ve dergiler neredeyse her sayfasında Covid-19 salgınına yer verdi.

İnternet sitelerinde 140 binin üzerinde haber yansıması tespit edilirken, televizyon kanallarında 40 binin üzerinde haber çıkışı görüldü. Sosyal medya ise günlerdir corona virüsü konuşuyor, salgın hakkında iki buçuk milyona yakın ileti tespit edildi.



İŞTE EN ÇOK KONUŞULAN KELİMELER

Türkiye’de Covid-19 salgınının ardından en çok konuşulan kelimeler ise sırasıyla stok, tuvalet kâğıdı, maske, umre, yarasa, kolonya, eldiven, AVM, dezenfektan ve makarna oldu.

Küresel krize neden olan Covid-19 salgını Çin´in ardından en çok Avrupa Kıtasında etkili oldu. Salgının merkez konumu haline gelen Avrupa´da en fazla ölüm İtalya´da yaşanıyor.

Ölümlü vaka sayısında başı çeken ülkeler ise İtalya, Çin, İran, İspanya, Fransa, Güney Kore, İngiltere, ABD, Hollanda, İsviçre ve Japonya oldu.

