Tüm zamanların rekoru: 19 çocuk!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleri ile toplantısında genç nüfus tartışmasına değindi. Toplantıda Hakkari Milletvekili Husret Dinç'in 19 çocuğu olduğu gündeme geldi.

Erdoğan Türkiye'nin genç nüfusunun azaldığını söyledi ve ”Bizim vekillerimizin ortalaması iyi” diyerek, Sağlık eski Bakanı Erzurum Milletvekili Recep Akdağ’ın 6 çocuğu olduğunu örnek verdi. Milletvekilleri ise, ”Ama rekor Husret beyde. Hakkari Milletvekilimiz Husret Dinç'in 19 çocuğu var” dediler.

REKOR EL DEĞİŞTİRDİ

51 yaşındaki Husret Dinç’i AKP Şanlıurfa Milletvekili Seyit Eyyüboğlu 18 çocuk ile takip ediyor.

TBMM’nin çocuk rekortmeni Milletvekili Husret Dinç İran Zive doğumlu… Daha önce korucu olan Dinç, 1995 yılında mayına basarak yaralanmış ve Gazi unvanı almıştı. Dinç, Derecik Belediye Başkanlığı görevinde de bulundu. Husret Dinç 7 Temmuz 2018’de TBMM kürsüsüne bir kez ve yemin etmek için çıktı. O günden bu yana da Meclis’te hiç bir konuşma yapmadı.