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Tuma Çelik hakkında iddianame düzenlendi

HDP'den ihraç edilen Mardin Bağımsız Milletvekili Tuma Çelikin 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tehdit' soruşturması kapsamında dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından hakkında iddianame düzenlendi.

Güncellenme: 18:16, 30/12/2020
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Tuma Çelik hakkında iddianame düzenlendi

Mardin Midyat’ta 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında, Süryani derneğinde tanıştığı D.K., isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla HDP’den ihraç edilen Mardin Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke düzenlenmiş ve TBMM’de dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

Olayın ardından HDP’den ihraç edilen Çelik’e savcılık tarafından yurt dışı yasağı konuldu.

Çelik’in dosyası dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından tekrar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, Çelik hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlamasıyla iddianame düzenlendi. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. (DHA)