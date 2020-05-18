Tunç Soyer açıkladı: Yeni bisiklet yollarının yapımına başladık

Corona virüsü sürecinin ardından normalleşme süreciyle toplu taşıma kullanımında olası bir azalma trafik yoğunluğuna neden olabilir. Bu anlamda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, normalleşme süreciyle artması beklenen trafik yoğunluğuna karşı bisiklet yolu çalışmalarını hızlandırıyor.

Projeleri yerinde incelemek için bisikletiyle rotaları gezen Soyer, ”Salgının yayılım hızı düştükten sonra toplu ulaşımın daha az kullanılması öngörülüyor. O nedenle iki teker üzerinde hayatı teşvik etmek için kent içindeki birçok arterde yeni bisiklet yolları yapımına başladık” diye konuştu.

”BİSİKLETİ TERCİH ETSİNLER”

İnceleme sonrasında konuşan Tunç Soyer, salgın sonrasında bizi bekleyen sonuçlardan birinin de toplu ulaşımının daha az kullanılması ve trafiğin artması olduğunu söyledi. Virüsün yayılım hızı düştükçe toplu ulaşımda da bir düşüş olduğuna dikkat çeken Soyer ,sözlerini şöyle sürdürdü:

* Biz de bu nedenle özel araç kullanımı nedeniyle artacak trafik yoğunluğuna karşı bisiklet ve yaya ulaşımının daha fazla öne çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu hem motorlu araçların yarattığı kirlilik ve gürültüden uzaklaşmak hem de daha ekonomik ve sağlıklı bir ulaşım aracının öne çıkması anlamına geliyor.

* Bizim pandemi sonrasıyla ilgili sözümüz şu: İnsanlarımız iki teker üzerinde daha çok hayat geçirsinler, bisikletli ulaşımı daha çok tercih etsinler. O nedenle kent içindeki birçok arterde yeni bisiklet yolları yapımına başladık. Güvenli bisiklet yollarıyla vatandaşlarımızı ulaşmak istedikleri her yere taşımak istiyoruz.

PROJE NERELERDE UYGULANACAK?

‘Bisiklet şeridi’ uygulaması Karşıyaka’da Girne ve Gün Sazak Bulvarı, Konak’ta Gazi Bulvarı, Bayraklı’da Manas Bulvarı’nda devreye alınacak.

Konak’ta Cumhuriyet Meydanı ile Alsancak Gar bağlantısında, Plevne Bulvarı’nda, Buca-Konak aksında Şirinyer ile Basmane Garı bağlantısında, Balçova’da İnciraltı Caddesi’nde, Balçova-Narlıdere aksında Haydar Aliyev Caddesi ile Gürler Caddesi bağlantısında ise ‘paylaşımlı bisiklet yolu’ uygulaması olacak.

Karşıyaka Aziz Nesin Bulvarı’nda ‘ayrılmış bisiklet yolu’ ile ‘bisiklet şeridi’ birlikte kullanılacak.

Bayraklı-Bornova hattında ise Manas Bulvarı-Küçükpark bağlantısında ‘bisiklet şeridi’ ile ‘paylaşımlı bisiklet yolu’ olacak.

Bütün uygulamalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çıkardığı 12 Aralık 2019 tarihli bisiklet yolları yönetmeliğine uygun yapılacak.