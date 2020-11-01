Tunç Soyer deprem hasar raporunu paylaştı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, STK’larla yaptığı yardım koordinasyonu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında kentin deprem raporunu açıkladı. Soyer, felaketin ardından 50 saatin sonunda ortaya çıkan tabloyu paylaştı.

415 BİNA HASARLI

Hafif hasarlı 371, orta hasarlı 4, ağır hasarlı 13, yıkık 6, acil yıkım yapılması gereken 7, girilemeyen durumda olan 14, toplam 415 binanın hasarlı olduğunu belirten Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi yüzlerce binada hizmet veriyor. Merkezdeki binamızda da hasar tespit ettik. Çok ağır olmasa da binayı önümüzdeki günlerden itibaren boşaltıyoruz. Büyükşehir belediyesi ekipleri diğer binalarımızda hizmete devam edeceklerdir” dedi.

192 KAMYON ENKAZ ÇIKARILDI

Enkazdan kurtarılan vatandaş sayısının 104 olduğunu açıklayan Soyer, sahadaki arama kurtarma personelinin toplamda bin 428 kişi, sahadaki toplam personelin 5 bin 572 kişi olduğunu söyledi. 238 iş makinasının görev yaptığını, 192 kamyon enkaz taşındığını bildirdi.

680 ÇADIR, 231 BİN MASKE

Soyer, vatandaşlara şarj istasyonu için destek olmak amacıyla 4 şarj istasyonu kurulumu yapıldığını, önümüzdeki günlerde de ücretsiz mobil wi-fi noktaları kurulacağını duyurdu. Toplamda kurulan çadır sayısı 680, dağıtılan battaniye/yorgan 21 bin 276, ısıtıcı 669, barınma imkanı sunulan kapalı alan 14 bin metrekare, dağıtılan maske sayısını 231 bin 750 olarak, AFAD tarafından kurulan çadır sayısını bin 134 olarak açıkladı.

DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Soyer, 138 binanın dezenfeksiyon işleminin ilçe belediyeleri tarafından gerçekleştirildiğini, büyükşehir belediyesinin bin 554 noktada dezenfeksiyon çalışması yaptığını açıkladı.