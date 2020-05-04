Tunç Soyer, Dünya Politika Forumu’na katıldı: Küresel salgın bize kentlerin önemini gösterdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Küresel Çözümler Girişimi tarafından düzenlenen Dünya Politika Forumu’na katıldı.

İnternet üzerinden yapılan toplantıda Soyer, ”Küresel salgın bize kentlerin küresel iş birliği ve yönetimde daha önemli roller oynaması gerektiğini, uluslararası kuruluşların da yapılarını buna göre yenilemeleri gerektiğini bir kez daha gösterdi. Ancak bu şekilde daha yüksek bir hayat kalitesi ile sürdürülebilir bir geleceğe erişebiliriz” diye konuştu.

“ŞEHİRLER DAHA MERKEZDE OLMALI”

Corona virüsü salgını, küresel ısınma ve biyoçeşitliliğin kaybolması gibi küresel sorunların insanlığı ve dünyayı tehdit ettiğini belirten Soyer, sürdürülebilir kentleşmenin de bu sınır tanımayan tehditlerle mücadele en önemli küresel uygulama alanı olduğunu ifade etti.

Şehirlerin hem bölgesel hem de sürdürülebilir kalkınmanın aktörleri olarak potansiyellerine ulaşmasının önemine dikkat çeken Soyer, ”Memleketim İzmir, Akdeniz’in kıyısında, tarihi ve önemli bir liman kentidir. İzmir’in deneyimlerinden çıkardığımız ders, daha iyi ve parlak bir gelecek için, şehirleri uluslararası iş birliklerini artırmak gerektiğidir. Şehirler, dünya yönetiminde kenarda kalmak yerine daha merkezi bir yere sahip olmalıdır” ifadelerini kullandı.

DAVET EDİLEN TEK BAŞKAN SOYER OLDU

Dünya Politika Forumu, dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerini bir araya getiren G20 zirvesine hazırlık yapmak ve bu zirvede yapılacak toplantıların içeriğini oluşturmak amacıyla üst düzey katılımla düzenleniyor.

Forumda devlet başkanları, bakanlar, dünyanın ileri gelen üniversitelerinden akademisyenler, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların yöneticileri online olarak bir araya geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dünya Politika Forumu’na davet edilen tek belediye başkanı oldu. Foruma Türkiye’den Soyer’in yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı.