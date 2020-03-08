Tunç Soyer: İzmir kadının yanında olmaya devam edecek!

İzmir Büyükşehir Belediyesi ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı etkinlikler “Kadınlar Koşusu” ile başladı ve “Kadınlar Yürüyüşü” ile devam etti. “Kadınlar Koşusu”nu başlatan Tunç Soyer, tarihi Borsa Binası'ndan başlayıp Kültürpark'ta son bulan yürüyüşün tamamına katıldı.

‘İZMİR'DE KADINLAR KUPAYA KOŞTU'

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle İzmir'de düzenlenen ‘Kadınlar Koşusu' İzmir Borsa Sarayı önünden başlayıp, Gazi Bulvarı'nı takip ederek Kültürpark Fuar Alanı'nda son buldu. Koşuda bitiş çizgisini ilk önce Aysel Önder geçti. Emine İnan koşuyu ikinci sırada tamamlarken, üçüncülüğü de Rojda Baran elde etti.

Aysel Önder'e birincilik kupasını İzmir Köy-Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer verdi. Emine İnan'a madalya ve kupasını DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Rojda Baran'a da İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Nilay Kökkılınç takdim etti. Başkan Tunç Soyer de dereceye giren sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

SOYER'DEN ‘ATATÜRK' VURGUSU

Yürüyüşün ardından konuşma yapan Tunç Soyer, Atatürk'ün kadının hakkını veren, kadını eşit kılan ve onun çalışma hakkını özgürlüğünü koruyan yasal düzenlemeler yaptığını belirterek, “8 Mart üreten, direnen kadınların tarihe adlarını yazdırdıkları çok önemli bir gün ve insanlık tarihinde çok önemli bir dönüm noktası Mustafa Kemal Atatürk, Batı'daki örneklerinden çok daha önce kadının hakkını teslim eden yasal düzenlemeler getirdi.” ifadelerini kullandı.

‘KADINLAR ÖNCÜLÜK YAPACAK'

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınların büyük sorunlar yaşadığını ama yine de İzmir'in kadın hakları konusunda Türkiye'de öncü konumda olduğunu vurgulayan Soyer, şöyle konuştu:

* İzmir kadının yanında olmaya devam edecek. Kadının haklarını, eşitliğini, kadının özgürce varoluşunun garantisi olmaya devam edecek. Bunu sağlamak için İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız.

* Kadınların üretmesi için, ürettiklerini daha rahat satabilmesi için, aile ekonomisine katkı yapabilmeleri ve özgürlüklerini sağlamaları için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. İzmir bir kadın şehri ve kadınlar topluma öncülük yapacak.

0 Dilerim ki 8 Mart sadece bir anı olarak anılacak ve bir kadın günü olarak kutlanmaktan vazgeçilecek, kadınlar tamamen eşit birey olarak bu toplumda hayatını sürdürecek.

‘8 MART BİZİM İÇİN DAYANIŞMA GÜNÜ'

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, kadınların aynı işi yaptığı erkeklerden daha düşük ücretle, daha kötü çalışma koşullarına ve çoğu zaman sendikasız, sigortasız ve kayıt dışı çalıştırılmaya mahkum edildiğini belirterek, “8 Mart bir mücadele günü, 8 Mart hayatın her alanında eşitsizliğe ve adaletsizliğe uğrayan biz kadınlar açısından yan yana durma, dayanışmamızı bir adım ileriye taşıma ve mücadelemizi daha büyütme günü” diye konuştu.

TUNÇ SOYER'E ANLAMLI TEŞEKKÜR

Etkinlikte bir konuşma yapan ESHOT kadın otobüs şoförü Fatma Nihal Burukkeleş konuşmasına, 13 yaşındayken otobüs şoförü olacağım dediğinde kendisine gülmeyen ve erkek mesleği diye engel olmayan ailesine teşekkür ederek başladı.

Burukkeleş, “Bir meslek bir cinsiyete ait değildir. Başkanımız Tunç Soyer, kadın emek verirse zoru başarır diyen biri. Bizlere bu fırsatı verdi. Başkanım 13 yaşındaki bir kız çocuğunun hayallerini gerçekleştirme fırsatı verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasına devam etti.

KADIN EMEĞİ FUARINDA 550 STANT

Fuar alanını gezen Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal odaklı hizmet üreten birimlerinin yanı sıra ilçe belediyeler, kent konseyleri, sivil toplum kuruluşları, üretici kadın kooperatifleri, tarımsal kooperatifler, kadın yazarlar, mahallerinde el emeği üretimi yapan kadınlar ve 64 kadın muhtarın organize ettiği mahallelere ait stantları ziyaret etti.

Fuardaki 550 stantta kadınlar, ürettiği ürünleri satarak gelir elde edebilme imkanına da sahip olduğu ve stantlar için katılımcılardan ücret alınmadığı belirtildi. Fuarda, Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü'nden 2019 yılında eğitim alan ve yarısı kadınlardan oluşan 11 bin kursiyerin ürünleri de sergileniyor.

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