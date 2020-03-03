Tunç Soyer: İzmir kadınların önder olacağı bir şehir

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir'in “Kadın Emeği Hayat İlmeği” adındaki sosyal sürdürebilirlik projesinin ortağı Roteks Tekstil'in kadın çalışanlarıyla bir araya geldi. Toplantı da proje kapsamında Bayraklı Masal Evi'nde tekstil kurslarına katılan kadınlar da vardı.

“İZMİR KADINLARIN ÖNDER OLACAĞI BİR ŞEHİR”

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Roteks Tekstil fabrikasındaki etkinlikte Tunç Soyer, İzmir'in adını bir Amazon kraliçesinden aldığını söyledi.

Belki de bu nedenle dünyanın birçok yerine göre kadınların İzmir'de daha özgür olduğunu dile getiren Soyer, “Bizim kültürümüz Kibele'den başlayan ve kadının daha önde olduğu bir kültür. Ne yazık ki bunu kaybetmişiz ve erkek egemen bir topluma dönüşmüşüz. Ancak İzmir kadınların önder olacağı bir şehir. İzmir buna öncülük edebilecek bir şehir” dedi.

“TUNÇ SOYER'LE KENDİMİZİ DAHA GÜÇLÜ HİSSEDİYORUZ”

Roteks Tekstil Yönetim Kurulu Eş başkanı Harri Yaffe ise sürdürebilirlik projelerinin salt çevresel değil sosyal boyutta da önemli olduğunu söyledi. Yaffe “İzmir'de gelişen bir kurum olmamızı büyük bir şans olarak görüyoruz. Sürdürebilir Kentsel Gelişim Ağı'nın sekretaryasını yürüten İzmir, Birleşmiş Milletlerin sürdürebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yerel bir model oluşturarak, bu modeli Türkiye'ye ye yaymak için çalışmalar yürütüyor. Biz de Roteks ailesi olarak Tunç Soyer'in başkanlığını yaptığı bir kentte, sürdürebilir projelerimizi yaparken kendimizi daha güçlü hissediyoruz” diye konuştu.

ATIK KUMAŞLAR KADINLARIN ELİNDE ÇOCUK GİYSİSİNE DÖNÜŞÜYOR

İyi Niyet Gönüllüleri (RİNG) Koordinatörü Evrim Kartaloğlu ise “Kadın Emeği Hayat İlmeği” projesiyle ilgili bilgi verdi.

Kartaloğlu “Üretimimizden kalan atık kumaşların daha önce ekonomik hayata katılım fırsatı bulamamış kadınlarımızın aldıkları eğitimler sonucunda, onların elinde çocuk giysilerine dönüştüğü ve bu giysilerin en çok üretim yaptığımız ve kalkınmaya en çok ihtiyaç duyan Batman ili ve çevresinde ihtiyaç sahibi çocukların bağışlanacağını, Kadın Emeği Hayat İlmeği projesini İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte sürdürüyoruz” dedi.

Ziyaret kapsamında fabrika binasını gezen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadın çalışanlara karanfil dağıttı.

Tunç Soyer konuşmasının ardından ise ortaklaşa düzenledikleri sosyal sürdürebilirlik projesi nedeniyle Roteks Tekstil şirketine bir plaket verdi. Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in daveti üzerine hep birlikte kahvaltı edildi.

Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'in yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, Roteks Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi de katıldı.

KADIN EMEĞİ HAYAT İLMEĞİ PROJESİ NEDİR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Roteks Tekstil ortaklaşa düzenledikleri “Kadın Emeği Hayat İlmeği” projesi kentteki kadın istihdam çalışmalarına katkı sunacak.

Meslek Fabrikası ve Roteks Tekstil iş birliğinde 18-35 yaş aralığında bulunan dezavantajlı kadınların meslek edinmeleri ve bunu ekonomik bir faydaya dönüştürmelerini amaçlanıyor.

Proje kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Bayraklı Masal Evi'nde tekstil eğitim kursları ekim ayında başladı. Kursta 10 kadın eğitim alıyor.

Roteks Tekstil, ihtiyaç halinde 6 ay süreyle eğitim alan kursiyere öncelik verecek. Kurslar 6 aylık periyotlar halinde sürecek, toplamda ise 40 kadına bu kapsamda eğitim verilmesi hedefleniyor.

Kursta kadınlar tarafından üretilen tekstil ürünleri başta İzmir ve fabrikanın üretim atölyelerinden birinin olduğu Batman'da çocuklara gönderilecek.

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