Tunç Soyer: Susuzluk tehdidi kapımızda

SÖZCÜ/İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin içme suyu ihtiyacının yarıya yakın bölümünü karşılayan ancak son dönemde kuraklık nedeniyle su seviyesi ciddi oranda düşen Tahtalı Barajı havzasında incelemelerde bulundu.

İzmir’in can damarı konumundaki barajda su seviyesinin büyük ölçüde azaldığını ve bu durumun gözle görünebilir bir hal aldığını belirten Başkan Tunç Soyer, İzmirlilere “tasarruf” çağrısında bulundu. Soyer, “Ciddi bir tehdit kapımızda. Herkesi suyu tasarruflu kullanmaya davet ediyorum” sözleriyle İzmirlileri su tasarrufuna çağırdı.

“SU KULLANIMINDA OLAĞANÜSTÜ BİR TASARRUF YAPALIM”

Suyun dikkatli kullanılmaması halinde çok büyük bir sorunla karşı karşıya kalınacağı uyarısında da bulunan Soyer, şunları söyledi:

* Şu anda İzmir’in can damarı diyebileceğimiz Tahtalı Barajı havzasındayız. İzmir’in içme suyu kullanımının yaklaşık yarısını karşılayan Tahtalı'da geçen yıl aynı zamanlarda yüzde 65 olan doluluk seviyesi, bugün yüzde 35’lere düşmüş vaziyette. Bu bir alarm. Çok ciddi bir tehdit kapımızda. Suyumuzu mutlaka çok daha dikkatli, çok daha özenli kullanmak zorundayız.

* Gerçi bir yanda pandemi var. Bu nedenle hijyenden dolayı su tüketiminin artması söz konusu. Ama hijyen daha çok su tüketmek anlamına gelmiyor. Daha doğru ve yeterli suyla hijyen sağlanabilir. Ben tüm İzmirlileri bu konuda duyarlılık göstermeye, suyu tasarruflu kullanmaya davet ediyorum.

* Çok hassas bir noktadayız. Çok kırılgan bir noktadayız. Şu anda birçok hemşerim, arkadaşım farkına varmıyor ama uyarı yapmak bizim görevimiz. Herkesin su kullanımında olağanüstü bir tasarruf yapması ve çok titiz olması gerekiyor. Bu vesile ile tüm İzmir’e çağrı yapıyoruz.

“YAĞMUR YAĞMAZSA SUYUMUZ 320 GÜN YETECEK”

İZSU Genel Müdürlüğü Su Arıtma Dairesi Başkanı Hakan Alpsoykan da Tahtalı Barajı’nın 1997 yılının Ağustos ayında İzmir’e su vermeye başladığını anımsatarak şunları söyledi:

* Barajın yüzey alanı tam dolu olduğunda 24,5 kilometrekare ve hacmi de 306 milyon metreküptür. Bugün itibariyle Tahtalı Barajı’nda 122 milyon metreküp suyumuz var. Bu suyun 19 milyon 600 binini alamıyoruz. Bu ölü hacim. Senelik bu barajdan 90 milyon metreküp su alıyoruz. Eğer hiç yağmur yağmazsa suyumuz 320 gün kadar yetecek.