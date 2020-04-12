Tunç Soyer’den ‘evde kalın’ çağrısı

İçişleri Bakanlığının uyguladığı iki günlük sokağa çıkma yasağının bitiminde, Cuma günkü görüntülerin yaşanmaması için çağrı yapan Tunç Soyer, herkesin evinde kalmasını istedi.

Yasağın başlamasına iki saat kala yaşanan karmaşa ve kaosun, bu gece de yaşanmamasını isteyen Soyer, herkesin sakin olmasını istedi.

“RİCA EDİYORUM EVDE KALIN”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Değerli İzmirliler;Sokağa çıkma yasağı saat 24:00’da bitecek. Cuma akşamı yaşanan karmaşa ve olumsuz tablonun tekrarlanmaması için sizlerden evde kalmanızı, fiziki mesafeye dikkat etmenizi rica ediyorum. Evde kalın.#BizVarız” dedi.