Tunceli, Bingöl bayram namazı saat kaçta? Bingöl ,Tunceli ezan vakitleri…

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar bayram namazı vakitlerini merak etmeye başladı. Corona virüsü sebebiyle Ramazan Bayramı boyunca tüm Türkiye'de sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu nedenle bayram namazları da evde kılınacak. İşte Tunceli, Bingöl ve tüm illerde bayram namazı saatleri…

TUNCELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ

Tunceli’de bayram namazı saat 05:35’te kılınacak.

BİNGÖL BAYRAM NAMAZI SAATİ

Bingöl’de bayram namazı saat 05:32’de kılınacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte öncelikle valilikler ve müftülükler tarafından belirlenen şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Bir süre camilerimizde sadece öğlen ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaz kılınacak, diğer vakitlerde bireysel ibadet uygulaması sürecektir. Tabii ki bu cemaatle namazı yine kurallar içerisinde ifa edeceğiz.”