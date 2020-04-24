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Tunceli Valisi’nden son dakika corona virüsü açıklaması!

Tunceli Valiliği dün Twitter adresinden, kentte corona virüsü tedavisi gören tüm hastaların taburcu olduğu açıklanmıştı. Ancak Vali Tuncay Sonel, bugün bir hastanın testinin pozitif çıktığını duyurdu.

11:48 -
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Tunceli Valisi’nden son dakika corona virüsü açıklaması!

Dün Tunceli’de tüm hastaların iyileşerek taburcu olduğunun bildirilmesinin ardından bugün Vali Tuncay Sonel, bir hastanın daha testinin soncunun pozitif çıktığını belirterek alınan kararlara titizlikle uyulmaya devam edilmesini istedi.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

* Sevgili Tuncelili hemşehrilerim, dün bu vakitler 8 pozitif vakamızın 8’inin de taburcu olduğunu yazmıştım.

* Bugün maalesef 1 pozitif vakamız çıktı.Toplam vaka sayımız 9 oldu. 8 taburcu,1 tedavisi devam ediyor.

TUNCELİ VALİLİĞİ’NİN DÜNKÜ PAYLAŞIMI

Dün Tunceli Valiliği’nin Twitter adresinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

* Şu ana kadar Tunceli’de tespit edilen 8 pozitif vakamızdan 7 hastamız önceki hafta taburcu olmuşlardı.

* Az önce kalan E.D. (27) adlı hastamız da taburcu oldu. Böylece iyileşip taburcu olan hasta sayımız 8 oldu. Şükürler olsun.

Corona haberler Sağlık Tunceli Twitter
Son güncelleme: 14:58 24.04.2020
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