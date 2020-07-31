Tunceli’de 15 gün süreyle eylem ve etkinlikler yasaklandı

Tunceli Valiliği, corona virüsü salgını nedeniyle eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı duyurdu. Valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler haricindeki toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün süreyle yasaklandığı belirtildi.

“EN FAZLA 50 KİŞİLİK BASIN AÇIKLAMALARI HARİÇ”

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

* 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 19. Madde, 5441 sayılı İl İdaresi Kanunu Maddesi 11/A ve 11/C hükümleri doğrultusunda, Valilik ve Kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşların düzenleyeceği resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre ve toplantılar ile Siyasi Partilerin ve Sivil Toplum Kuruluşları'nın kendi binaları içerisinde ve önlerinde en fazla 50 kişilik katılım ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirecekleri basın açıklamaları hariç olmak üzere il sınırlarımız içerisinde her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, yürüyüş, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, çadır kurma, imza kampanyası konser, el ilanı bildiri broşür dağıtmak, afiş poster açmak, meşale yakma ve taşıma konferans vb. tüm etkinlikler 31/07/2020 günü saat 00.01 ile 14/08/2020 günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır.