Tunceli’de 24 saatte 3 terörist etkisiz hale getirildi

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri tarafından merkez kırsalı Ahpanos vadisi ile Hozat ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik “Yıldırım-4” operasyonu başlatıldı.

UÇAKLARLA BÖLGE BOMBALANDI

Operasyonda teröristler belirlenerek, verilen koordinatlar Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla bombalandı. Son 24 saatte gerçekleştirilen operasyonlarda Ahpanos Vadisi’nde 2, Hozat ilçesi kırsalında ise 1 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 3 adet kalaşnikof, 1 adet tabanca ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

BÖLGEDE OPERASYON DEVAM EDİYOR

Yıldırım-4 Munzur Kutu operasyonu kapsamında Ahpanos Vadisi bölgesinde, jandarma ve hava kuvvetleri desteğiyle 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildiren Tunceli Valiliği, yine Yıldırım 4 operasyonu kapsamında Hozat ilçesi kırsalında 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bölgede operasyonların devam ettiği terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi. (İHA)