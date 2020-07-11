En az corona vakası görülen şehirde vakalar artışa geçti!

Vali Mehmet Ali Özkan, Tunceli’de son günlerde corona virüsü vakalarında artış olduğunu belirtip, tedbirlere uyulmasının önemine dikkat çekti.

Vali Özkan, mesajında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

* Kıymetli hemşehrilerimiz, lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim.

* İl dışından gelen hemşehrilerimizin evlerinde 14 gün kuralına riayet etmeleri önem arz etmektedir.

* İl dışından gelen hemşehrilerimizin kendilerini izole etmeleri ve hemşehrilerimizin kalabalık ortamlara girmemeleri önem arz etmektedir.

EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER AÇIKLANMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Temmuz tarihinde yaptığı açıklamada, son 3 gün ortalamasıyla en az corona vakasının görüldüğü illerin sırasıyla Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik olduğunu söylemişti. DHA