Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

En az corona vakası görülen şehirde vakalar artışa geçti!

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, kent genelinde corona virüsü vakalarındaki artışa dikkat çekerek, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Temmuz tarihinde yaptığı açıklamada, son 3 gün ortalamasıyla en az vakanın görüldüğü illerin sırasıyla Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik olduğunu belirtmişti.

17:07 -
Haberler Gündem
En az corona vakası görülen şehirde vakalar artışa geçti!

Vali Mehmet Ali Özkan, Tunceli’de son günlerde corona virüsü vakalarında artış olduğunu belirtip, tedbirlere uyulmasının önemine dikkat çekti.

Vali Özkan, mesajında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

* Kıymetli hemşehrilerimiz, lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim.

* İl dışından gelen hemşehrilerimizin evlerinde 14 gün kuralına riayet etmeleri önem arz etmektedir.

* İl dışından gelen hemşehrilerimizin kendilerini izole etmeleri ve hemşehrilerimizin kalabalık ortamlara girmemeleri önem arz etmektedir.

EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER AÇIKLANMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Temmuz tarihinde yaptığı açıklamada, son 3 gün ortalamasıyla en az corona vakasının görüldüğü illerin sırasıyla Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik olduğunu söylemişti. DHA

İLGİLİ HABERBakan Koca en çok vaka görülen 7 ili açıkladı!Bakan Koca en çok vaka görülen 7 ili açıkladı!
Ankara Artvin BAYBURT Bilecik Corona Diyarbakır Ekonomi Erzincan Gaziantep Iğdır istanbul Kırklareli Konya Mardin Sağlık Sağlık Bakanı Şanlıurfa Tunceli
Son güncelleme: 17:16 11.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more