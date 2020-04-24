Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tunceli’de hiç corona visürü hastası kalmadı

Tunceli Valiliği’nin yaptığı açıklamaya göre kentte tespit edilen 8 corona virüsü vakasından sonuncusu da tedavisi ardından dün taburcu edildi. Kentteki hastanelerde corona virüsü tedavisi gören hasta kalmadı.

11:48 -
Haberler Gündem
Tunceli’de hiç corona visürü hastası kalmadı

Tunceli’de corona virüsü testi pozitif çıkan ve tedavisi tamamlanan 8 hasta taburcu edildi.

Tunceli Valiliği yaptığı açıklamada, “Şu ana kadar Tunceli’de tespit edilen 8 pozitif vakamızdan 7 hastamız önceki hafta taburcu olmuşlardı. Az önce kalan E.D. (27) adlı hastamız da taburcu oldu. Böylece iyileşip taburcu olan hasta sayımız 8 oldu. Şükürler olsun. Başhekimimiz nezdinde sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Valiliğin Twitter hesabından konu hakkında yapılan açıklamada son hastanın taburcu edildiği ana ait görüntülere de yer verildi.

Corona haberler Sağlık Tunceli Twitter
Son güncelleme: 12:00 24.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more