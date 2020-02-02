Tunceli’de jeotermal su kaynağı bulundu, bölgeye otel yapılacak

Son dönemlerde özellikle doğa turizmi ile önce çıkan kentte, yeni bir termal su kaynağı bulundu.

“YÖRE VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SUNACAK”

Tunceli Valiliği’nin konuyla ilgili internet sitesinde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

*Tunceli Valiliği ile Maden Teknik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından imzalanan protokol gereği yapılan jeotermal su sondaj çalışmaları sonucunda, 220 metre derinlikte, saniyede 80 litre akan ve doğal sıcaklığı 42 derece olan termal sıcak su kaynağı bulundu.

*Tunceli – Merkez Dinar Deresi mevkiinde bulunan termal sıcak su yöre ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Sağlık, turizm ve tarım amaçlı yapılması planlanan tesislerin, Tunceli'de istihdamın da artmasına önemli katkısı olacak.

“BEŞ YILDIZLI TERMAL OTELLER KURULACAK”

Tunceli Valisi Sonel de yaptığı açıklamada, şehir merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan jeotermal su kaynağının birkaç yıl öncesine kadar terörle anılan bir yer olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı;

*Önceki yıllarda terör örgütlerinin eylem yaptığı bu yerde bulunan termal sıcak su, hem Tuncelimize hem memleketimize hayırlı olsun.

*İnşallah bu termal sıcak su ile beraber burada beş yıldızlı termal oteller kurulacak, seracılık yapılacak, kesme güller yetiştirilecek, istihdam başta olmak üzere yöre ve ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır.

*Ayrıca termal suyumuz artezyenik cazibeyle geliyor. Bu da inşallah yapacağımız tesislerin maliyetini düşürecek