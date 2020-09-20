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Tunceli’de kaybolan kardeşlerden biri ölü bulundu!

Tunceli'de sekiz gündür haber alınamayan iki kardeşten biri olan Bozkurt Aydemir'in cansız bedeni Munzur Çayı'nda bulundu.

Sozcu.com.tr
15:39 -
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Olay, geçen hafta pazar günü Tunceli ile Ovacık ilçesi arasındaki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda meydana geldi. Mehmet Aydemir ile Bozkurt Aydemir, özel araçlarıyla vadiye dağ sarımsağı toplamaya gitti. Burada araçlarını park eden kardeşlerden bir daha haber alınamadı.

Bozkurt Aydemir (FOTO: İHA)

İhbar üzerine bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sekiz gündür devam eden çalışmalar kapsamında Bozkurt Aydemir'in cansız bedeni Munzur Çayı’nda bulundu.

Mehmet Aydemir (FOTO: İHA)

48 yaşındaki Aydemir’in cesedine araçlarını park ettikleri yerin 500 metre ilerisinde ulaşıldığı öğrenildi. 41 yaşındaki Mehmet Aydemir’i arama çalışmaları ise sürüyor. (İHA)

Haber pazar Tunceli
Son güncelleme: 16:07 20.09.2020
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