Tunceli’de kent merkezine girişlere kısıtlama getirildi!

Tunceli Valisi Tuncay Sonel başkanlığında corona virüsüyle mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısı düzenlendi. Toplantıda, kent genelinde corona virüsü salgına yönelik alınan önlemler değerlendirildi.

“ZORUNLU HALLERDE İZİN BELGESİ ALINACAK”

Toplantıda alınan kararlara ilişkin Tunceli Valiliği’nden yazılı açıklama yapıldı.

İlçelerden kent merkezine gelişlerde kısıtlamaya gidildiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* İlçelerden İl Merkezine gelen araçların tedarik, üretim zinciri ve sağlık dışında çok zorunlu haller olmadıkça il merkezine gelmelerine 30 Nisan 2020 tarihine kadar müsaade edilmeyecektir.

* Zorunlu hallerde Kaymakamlıklarımız'dan Seyahat İzin Belgesi alınması şartıyla ilçelerden çıkış yapılabilecektir.

* Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda, Tunceli Ceza İnfaz Kurumunda görevli personelin görev zamanı dışında dış dünyadan izole bir şekilde ikametlerinin sağlanması için Tunceli DSİ Şube Müdürlüğü Misafirhanesinin cezaevi personeline tahsis edilmesine ve izolasyonun etkin bir şekilde uygulanabilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına 30 Nisan 2020 tarihine kadar karar verilmiştir.

UYGULAMA BAŞLADI

Bu kararlar, 02 Nisan 2020 gecesi 00.00 itibari ile uygulanmaya başlandı.