Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tunceli’de koruma altındaki vaşak, kediyi böyle avladı

Tunceli’de nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için koruma altında olan vaşak, bir evcil kediyi avladı. Vatandaşların müdahale etmek istemesi üzerine vaşak kediyi kapıp götürdü. O anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

12:01 -
Haberler Gündem
Tunceli’de koruma altındaki vaşak, kediyi böyle avladı

Olay, Hozat ilçe merkezi çıkışında yer alan bir restoranın bahçesinde yaşandı. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için tüm dünyada koruma altında bulunan vaşak bahçeye gelerek, bir kediyi yakaladı.

Durumu fark eden vatandaşlar, kediyi kurtarmak istedi. Bunun üzerine vaşak kediyi alarak hızla bölgeden uzaklaştı. O anları ise  bir vatandaş cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.

Görüntüleri çeken Soner Murat, ilçe merkezine yakın bir noktada ilk kez vaşak gördüğünü belirterek, kediyi vaşağın elinden almak için çaba gösterdiklerini ancak başarılı olamadıklarını söyledi. (İHA)

cep telefonu Tunceli
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more