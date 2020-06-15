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Tunceli’de maske takma zorunluluğu 

Tunceli'de corona virüsü tedbirleri nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

15:05 -
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Tunceli’de maske takma zorunluluğu 

Tunceli İl Pandemi Kurulu’nca kent genelinde corona virüsü salgınını kontrol altına almak salgını önlemek amacıyla sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

Yasağa ilişkin Tunceli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, maske takma zorunluğu 30 Haziran’a kadar süreceği belirtilerek, açıklamada, şöyle denildi.

* Tunceli merkez ve Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazımiye, Ovacık, Pertek, Pülümür ilçelerinde zorunlu hallerde evlerinden dışarıya çıkacak vatandaşlarımızın, kendilerinin ve diğer vatandaşlarımızın sağlığı için maske kullanmalarının zorunlu olmasına 30 Haziran 2020 tarihine kadar karar verilmiştir.

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