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Tunceli’de yarın (6 Şubat) okullar tatil mi? Tunceli’de kar tatili kaç gün?

Tunceli'de devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle Ovacık ilçesinde ulaşımda aksamalar görülüyor. Kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. Peki Tunceli'de yarın (6 şubat) okullar tatil mi? Tatil kaç gün sürecek? İşte son dakika gelişmeleri...

19:53 -
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Tunceli’de yarın (6 Şubat) okullar tatil mi? Tunceli’de kar tatili kaç gün?

Kar yağışının etkili olduğu Tunceli’de yağış, eğitimin de aksamasına neden oluyor. Alınan son bilgilere göre, Tunceli’nin Ovacık ilçesinde tüm okulların 2 gün, Nazımiye ilçesinde ise 1 gün süreyle okulların tatil edildiği açıklandı.

TUNCELİ’DE KAR TATİLİ SÜRÜYOR!

Tunceli’de yoğun kar yağışı nedeniyle ilçelerden Ovacık’ta 2, Nazımiye’de ise 1 gün okulların tatil edildiği bildirildi. Meteoroloji’nin uyardığı kar yağışı Tunceli’de etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ovacık İlçesindeki tüm okullar 2, Nazımiye İlçesinde ise 1 gün süreyle tatil edildi. Yağışları bölge genelinde hafta sonuna kadar belirli aralıklarla süreceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

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