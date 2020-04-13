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Tunceli’deki o köyde karantina kaldırıldı

Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren Köyü’ne İstanbul’dan gelen bir vatandaşta corona virüsü (COVİD-19) testinin pozitif çıkması üzerine, Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararınca köy 28 Mart’ta karantinaya alınmıştı. Tunceli Valiliği herhangi bir vakanın çıkmaması üzerine köyde uygulanan karantinanın kaldırıldığını açıkladı.

Evren DEMİRDAŞ
17:16 -
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Tunceli’deki o köyde karantina kaldırıldı

80'e yakın kişinin yaşadığı Geçitveren Köyü'ne İstanbul'dan gelen bir vatandaşın corona virüsü(COVİD-19) testinin pozitif çıkması üzerine köy Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararınca  28 Mart'ta 16 gün süren karantina alınmıştı. Karantina süresinin dolmasının ardından köyde bir yeni vakanın çıkmaması üzerine karantina Tunceli Valiliği tarafından bugün kaldırıldı.

KARANTİNA KALDIRILDI

Tunceli Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*Tunceli-Mazgirt İlçemiz Geçitveren Köyümüzde İstanbul'dan gelen bir vatandaşımızda Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, Köyümüzün Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararınca 28 Mart 2020 tarihinde karantinaya alındığı bildirilmişti.

*Karantinaya alınan Geçitveren Köyümüzde herhangi bir yeni vakanın çıkmaması üzerine; uygulanan karantina Tunceli-Mazgirt İlçemiz, Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararınca 13 Nisan 2020 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır.

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