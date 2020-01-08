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Tüp patladı bina yerle bir oldu

İzmir Karabağlar'da döner dükkanındaki tüpten çıktığı iddia edilen yangın, yandaki minder üretimi yapan işletmeyi de sardı. İki katlı bina kullanılamaz hale geldi.

16:46 -
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Tüp patladı bina yerle bir oldu

İzmir’in Karabağlar ilçesinde şık Veysel Mahallesi 4044 numaralı Sokak’ta meydana gelen olayda, döner dükkanındaki tüpten çıktığı iddia edilen yangın, bir anda hem döner dükkanını hem de yanında ve üst katında minder üretimi yapan işletmeyi sardı.

İzmir Karabağlar’da döner dükkanındaki tüpten çıktığı iddia edilen yangın sonrasında iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.

BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Mobilya dükkanlarına minder üretimi yapan dükkanın sahibi ise gözyaşlarını tutamadı.

Öte yandan yangının çıkma anı vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı. Yangınla ilgili inceleme başlatılırken, iki katlı bina kullanılamaz hale geldi. (İHA)

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Son güncelleme: 16:48 08.01.2020
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