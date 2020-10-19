TÜRGEV’in külliyesinde ilk faz bitti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve kızı Esra Albayrak’ın yönetiminde olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitim Vakfı’nın (TÜRGEV) kurduğu İbn Haldun Üniversitesi’nin İstanbul Başakşehir’de yerleşkesinde inşaat çalışmalarının birinci etabı tamamlandı.

Temeli 22 Ekim 2018’de atılan İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi’nin birinci fazının resmi açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşaat sürecine destek veren tüm iş insanları, müteahhitler, mühendisler ve çalışanlara teşekkür etti.

Külliye'nin birinci fazında inşası tamamlanan mevcut binalarda toplam 101 adet sınıf bulunuyor. Ayrıca 4 adet bilgisayar laboratuvarı ve 1 adet psikoloji laboratuvarı, 2 adet 180'er kişilik amfi ve 1 adet 412 kişilik konferans salonu yer alıyor.

Külliyede kullanıma açılan birinci fazın açık alanlarının yüz ölçümü 138 bin metrekare, kapalı alanlarının yüz ölçümü 67 metrekare… Ayrıca 65 bin metrekare yeşil alana sahip olan Külliye'nin inşaatı devam eden ikinci ve üçüncü fazlarında İbn Haldun Korusu, Spor Merkezi, Öğrenci Yaşam Merkezi, fakülte ve yurt binaları yer alacak.

Arazisi 30 yıllığına 3 milyon liraya kiralandı

Bilal Erdoğan’ın Mütevelli Heyeti Başkan Vekili olduğu İbn Haldun Üniversitesi’nin yönetiminde Ankara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni inşa eden Rönesans Holding’in patronu Erman Ilıcak ve Türkerler İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu ve Ziylan Şirketler Grubu Genel Koordinatörü Mehmet Büyükekşi bulunuyor.

Üniversite açma yetkisi veren yasa 31 Mart 2015’te sabaha karşı 05.20’de TBMM’de yasalaştı. Üniversite için hazırlıklar ise daha önceden başlamıştı. Başakşehir İkitelli Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti Hazine’ye ait iki farklı parselden toplamda 779 bin 32 metrekarelik alan 2 Şubat 2015’te “eğitim, öğretim ve öğrenci yurdu” olarak kullanılmak üzere TÜRGEV’e tahsis edildi.

O tarihte toplam 606 milyon lira değer biçilen iki arazinin irtifak hakkı 3 milyon TL karşılığında 30 yıllığına TÜRGEV’e verildi. Vakıf tarafından kurulan İbn Haldun Üniversitesi 2017 – 2018 eğitim yılında Başakşehir’deki inşa edilen Güney Kampüsü'nde faaliyete başladı.