Turistin 500 dolarını ‘tırnakçılık’ yöntemiyle çalan taksici kameralardan yakalandı!

Olay, 24 Ağustos'da meydana geldi. İddiaya göre, iş seyahati için Türkieye’ye gelen M.A. isimli bir turist, Şişli'de Büyükdere Caddesi'ndeki bir AVM'den alışveriş yaptı. Saat 13.00'de işi biten turist park halindeki bir taksiye bindi.

TUTARI GÖSTERMEK İÇİN PARALARINI ÇIKARMASINI İSTEDİ

Taksinin ön koltuğuna oturan M.A., gideceği yerin kaç para olduğunu sordu. İddiaya göre; bunun üzerine taksici, tutarı göstermek için turistten parasını çıkarmasını istedi. M.A. cebinden yüklü miktarda para çıkarınca, taksici ücreti göstermek için parayı turistin elinden aldı.

500 DOLAR

Taksici, turistin paralarını sayarken “Tırnakçılık” yöntemiyle 100 dolarlık 5 banknotu aldı. Taksicinin 500 dolarını aldığını fark etmeyen turist, yolculuk ücretini öğrenince ‘gidelim’ dedi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Oteline ulaştıktan sonra durumdan şüphelenen M.A., parasını sayınca 500 doların eksik olduğunu gördü. Bunun üzerine emniyete giderek şikayetçi oldu.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olay anına ait görüntülere ulaştı. Kamera görüntülerinden taksicinin para sayma anları da tespit edildi.

TUTUKLANDI

Plakası belirlenen taksiyi olay saatinde Halis A.'nın kullandığını belirleyen ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalan taksici emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.