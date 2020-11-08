Turistleri kaçıracaklardı! Patlayıcı maddeyle yakalandılar!

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü IŞİD’in eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonrasında, Adana merkezli gerçekleştirilen operasyonda 19 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda, yaklaşık 500 gram patlayıcı madde, çok sayıda silah ile örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

BEKÇİ VE POLİSLERE SALDIRI HAZIRLIĞI

Örgütsel materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, yakalanan şahısların milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılarak esir alınması, çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurlarına yönelik saldırı yapılması ve stratejik öneme sahip yerlere yönelik eylem planlaması içerisinde oldukları tespit edildi. (İHA)