Turizm işçilerinden yürek burkan çağrı: Açız, yardım edin

Dünyada ve Türkiye’de corona virüsü salgını nedeniyle insanlar evlerine yiyecek stoku yaparken turizmde çalışan yüz binlerce işçi evine ekmek alacak para dahi bulamadıklarını iddia ediyor.

Kış boyunca sezonun açılmasını bekleyen turizm işçileri, işsizlik maaşı ve sosyal güvenceleri olmadığı için zor günler yaşadıklarını dile getirdi.

“DURUMUMUZU ANLATACAK BİR KELİME BULAMIYORUM”

Turizim sektöründe çalışan ve 6 aydır işsiz olduğunu belirten Cengiz Yaşar yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

* Oteller çıkışımızı vermediğinden bir yere girip çalışamıyoruz. Çalışıyor göründüğümüzden işsizlik maaşından da yararlanamıyoruz.

* Ama işverenler devletten bizim adımıza para alıyorlar. Olan garibanlara oluyor. Şimdiye kadar aile yakınlarından borç alarak sezonu getirmiştim.

* Corona virüsü salgını nedeniyle sezon belli olmayan bir tarihe ertelendi. Bizim işsizlik maaşımız gibi bir gelirimizde yok. İşe de giremiyorum işveren çıkışımızı vermediği için.

* Ev kiramı veremiyorum. Nasıl geçineceğiz. Durumumuzu anlatacak bir kelime bulamıyorum. Devletin bize bir an önce yardım etmesini bekliyoruz.

“ÇOĞUMUZUN ŞU ANDA EVDE EKMEK ALACAK PARASI YOK”

44 yaşındaki turizmci Kadir Gündüz, çalıştığı otelden çıkartıldıktan sonra birçok yere iş başvurusunda bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi:

* Oteller kış geldi diye bizleri 6 ay önce işten çıkartıp askıya aldılar. Kış boyunca birçok iş yerine başvurduk. Bazı işverenler bilgisayara bakarak bizleri askıda çalışıyor görüp işe almıyorlar.

* Bazıları da turizmci olduğumuz için iş vermiyor. Askıda göründüğümüzden işsizlik maaşından da faydalanamıyoruz.

* Turizm işletmecileri bizleri çalışıyor gösterdiklerinden dolayı zarar ettik diye devletten yardım talep ediyor ve yardım alıyorlar.

* Olansa bizlere oluyor. Sesimizi duyan kimse yok. Nedir bizim suçumuz? Turizmde çalışmak mı ? Corona virüsü nedeniyle oteller bu sezon açılmayacak gibi görünüyor.

* Çoğumuzun şu anda evde ekmek alacak parası yok, açız. Virüs salgını yüzünden önlem alın deniliyor ama maske gibi dezenfektan malzemesi alacak paramız yok.



“DEVLET BÜYÜKLERİMİZDEN BİZE YARDIM ETMESİNİ BEKLİYORUZ”

Eşiyle birlikte yaz sezonunda otellerde çalışıp geçimlerini sağladığını dile getiren Gürhan Kabaağaç, turizm sezonunun başlamaması nedeniyle mağdur durumda olduklarını söyledi.

Kabaağaç sözlerini şöyle sürdürdü:

* Eşimle birlikte otelde çalışıyoruz. Başka bir yerden gelirimiz yok. İkimiz birden Ekim ayında işten çıkartıldık.

* Tüm beklentimiz Mart ayında tekrar iş başı yapmaktı. Fakat corona virüsü nedeniyle otellerin bu sezon açılmayacağı söylendi.

* Tüm birikimimizi işsiz kaldığımız kış aylarında tükettik. 5 aydır işsizim. Eşimde öyle. Üç kızım var. En büyüğü üniversiteye gidiyor. Diğerleri, 7 ve 3’ncü sınıfa gidiyor.

* Evin masrafları altından kalkamıyorum. Eşimin ve benim kredi kartlarımızın toplam 10 bin lira borç birikti. Asgarisini dahi yatıramıyoruz.

* Oturduğumuz ev babama ait. Ona kira ödemek zorundayız. Babamda köyde o kirayla geçimini sağlıyor. Devlet büyüklerimizden bize yardım etmesini bekliyoruz” dedi.

“NE YAPACAĞIZ, NASIL DAYANACAĞIM”

50 yaşındaki Nesrin Ünver ise evinin kira olduğunu iş bulamazsa zor durumda kalacağını belirterek şunları ifade etti:

* Emekli değilim. Çalışmak zorundayım. Evimin kirası 600 lira, 200 lira elektrik, ayda 275 lira kredi borcu ödemem var. Bütün umudumuzu sezon açıldığında işe başlamaktı.

* Corono virüsü nedeniyle bu sezon otellerin açılamayacağı söyleniyor. Ne yapacağız biz. Nasıl dayanacağım o kadar zaman. Bir çok arkadaşımız çocukları var.