Turizmde bardağa dolu tarafından bakıyoruz

Club Med, tam 68 yıldır tatil organizasyonları yapan dünyaca ünlü bir şirket. Club Med'in Türkiye'deki faaliyetlerinin bir numaralı koltuğunda ise, Bengü Aytaç oturuyor.

Salgın nedeniyle turizm sektörünün yaşadığı sorunlardan, yönettiği tatil köyleri ve otellerde alınan önlemlere kadar birçok konuda mesajlar veren Aytaç, “Ekim'e kadar turizm sektöründe kısmen düzelme olur” dedi. Süreç içerisinde kimseyi işten çıkarmadıklarını da vurgulayan Aytaç, SÖZCÜ HaftaSonu'nun sorularını cevapladı.

– Bulunduğunuz görev hakkında bilgi verebilir misiniz ? Turizm alanında sizin gibi etkili konumda olan kadın yöneticiler ön planda mı?

25 senelik iş hayatımın son 13 yılında Club Med bünyesinde farklı departmanlarda görev aldım. 2 yıldır da Türkiye'deki Club Med Tatil Köyleri'nin operasyon direktörüyüm.

Turizm sektöründe de diğer bir çok sektörde olduğu gibi etkili kadın yöneticilerimiz var. Kadınların profesyonel hayattaki başarısı artık herkes tarafından kabul ediliyor. Bizim bünyemizde de bir çok değerli kadın yöneticimiz var.

– Corona öncelikle iş yaşamınızı nasıl etkiledi?

Samimi, keyifli toplantılarımız yerini mesafeli online toplantılar aldı. Özel hayatlarımızla, iş hayatlarımız birbirine karışsa da yine de insanoğlu her şeye adapte olabiliyor.

Bir hafta öncesinde de işim gereği özel izin alıp Antalya Kemer'deki Club Med Palmiye Tatil Köyü'ne geldim. İstanbul'daki kapalı ev ortamından sonra cennet gibi bir ortamda çalışabilmek motivasyonumu arttırdı.

– Rezervasyon ya da konaklama konusunda, geçen yılın aynı dönemiyle ilgili fark ne kadar oldu?

Rakam vermek sağlıklı olmaz. Bu sene misafirlerimiz son dakika organize olacaklar gibi gözüküyor. Salgın önlemleri gereği bu sezon düşük kapasiteyle çalışacağız. İnsanlar uzun süredir evlerinde kapalı bir hayat geçirdi.

Bu sene herkesin hiç olmadığı kadar doğal ve açık alanlarda özgürce vakit geçirmeye, rahatlamaya ve tatil yapmaya ihtiyacı var. Ekim ayına kadar kısmen düzelme olacağına inanıyorum.

– Coronanın turizm sektörüne zararı, tahmini olarak, sizce ne kadar olur?

Dünya çapında coronadan en çok etkilenen sektörlerden biri de turizm. Şu an için tahmini bile olsa zararla ilgili bir rakam belirtmek açıkçası zor. Bizim önceliğimiz sorumluluklarımızı yerine getirip, çalışanlarımız ve misafirlerimizin sağlığına yönelik tüm tedbirlerin almak. Antalya ve Bodrum'daki tesislerimiz için de tüm önlemleri aldık. Giriş ve çıkışlar en az seviyeye indirildi.

Kimseyi işten çıkarmadık

– Çalışanlarınız bu süreçten nasıl etkilendi ?

Çalışanlarımız bizim en büyük değerlerimizden biridir. İşini çok severek yapan ve uzun yıllardır bizimle çalışan kadrolara sahibiz. Onlar da bu sürecin herkes için zor olduğunun farkındalar ve bizlere karşı çok anlayışlılar. Biz de mümkün olduğunca hiç bir çalışanımızı mağdur etmeden haklarını korumaya çalışıyoruz. Bu dönemde kimseyi işten çıkarmadık.

– Tatile çıkmak isteyen yerli ve yabancı turistlere önerileriniz neler olur?

İnsanlar, bir noktada tatile çıkmak isteyecekler. Ancak buna ihtiyacımız var demek, tedbirleri unutma anlamına gelmiyor. Aksine buna her zamankinden daha fazla hassasiyet ile önem vermeliyiz. Geniş doğal alanları olan, tüm tedbirlerin en sağlıklı şekilde alındığı, sistemin düzenli bir şekilde kontrol edildiğine inanılan, güvenilir markaların ve tesislerin tercih edilmesi gerektiği dönemdeyiz.

Bu dönemde çocuklarımla daha da yakınlaştık

– Corona nedeniyle, özel yaşam alanınızda, evinizde, sosyal çevrenizde ne gibi değişiklikler oldu?

Ailemi, sosyal yaşamı,seyahat etmeyi seven biriyim. Bu yüzden yeni düzene alışmak çok zor oldu.Çocuklarımla kapalı bir dünyada yaşamak zorunda kaldık. Yine de olaylara bardağın dolu tarafından bakmamız gerekli. Hepimizin insani ihtiyaçları var. Gerekli tedbirleri alarak yaşamaya devam etmeliyiz. Güvenlik önlemlerine uyarak kontrollü şekilde hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum. Özgürce rahat hareket edebilmek çok kıymetliymiş meğer.