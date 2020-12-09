Türk askerinden Kardak’a yakın takip

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi’ne 3.5 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarını Türk sahil güvenlik botları yakın takibe aldı.

BOTUN ÜZERİNDEN KAYALIKLARDA İNCELEME YAPTI

Kayalıklara zaman zaman 10 metre kadar yaklaşan sahil güvenlik ekiplerinin kayalıklarda inceleme yaptığı görüldü. Leros ve Kilimli (Kalimnos) Adası'ndan hareket ederek rotalarını Kardak kayalıklara çeviren 5 Yunan balıkçı kayığı ise Türk sahil güvenlik botlarını görünce gelmekten vazgeçti.

YUNAN ASKERLERİ KALALİMNOS ADASINDAN İZLEDİ

Kalalimnos Adası'nda bulunan yaklaşık 30 Yunan askerinden bazılarının gözetleme kulesinden bazılarının ise birliklerinden dürbünle Türk botlarını izlediği görüldü. Yunan balıkçıların 2 milden daha az yaklaşamadığı bölgede halen iki Türk sahil güvenlik botu devriye nöbetini sürdürüyor.