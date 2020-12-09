Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Türk askerinden Kardak’a yakın takip

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi'ne 3.5 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarında bugün Türk sahil güvenlik botları kuş uçurtmadı. Kilimli ve Leros Adası’ndan kayalıklara yönelen Yunan balıkçıların gelmesine izin verilmedi. Sahil güvenlik botu Kardak kayalıklarına 10 metre kadar yaklaşıp incelemelerde bulunarak, bölgede saatlerce bekledi.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 16:06, 09/12/2020
Haberler Gündem
Türk askerinden Kardak’a yakın takip

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi’ne 3.5 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarını Türk sahil güvenlik botları yakın takibe aldı.

BOTUN ÜZERİNDEN KAYALIKLARDA İNCELEME YAPTI

Kayalıklara zaman zaman 10 metre kadar yaklaşan sahil güvenlik ekiplerinin kayalıklarda inceleme yaptığı görüldü. Leros ve Kilimli (Kalimnos) Adası'ndan hareket ederek rotalarını Kardak kayalıklara çeviren 5 Yunan balıkçı kayığı ise Türk sahil güvenlik botlarını görünce gelmekten vazgeçti.

YUNAN ASKERLERİ KALALİMNOS ADASINDAN İZLEDİ

Kalalimnos Adası'nda bulunan yaklaşık 30 Yunan askerinden bazılarının gözetleme kulesinden bazılarının ise birliklerinden dürbünle Türk botlarını izlediği görüldü. Yunan balıkçıların 2 milden daha az yaklaşamadığı bölgede halen iki Türk sahil güvenlik botu devriye nöbetini sürdürüyor.

İlginizi ÇekebilirÇavuşoğlu: Yunanistan diyaloğa yanaşmadıÇavuşoğlu: Yunanistan diyaloğa yanaşmadı
bodrum Dışişleri Bakanı mevlüt çavuşoğlu Muğla Yunanistan
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more