Türk bilim insanından corona salgını açıklaması: Şehirlerimize dev bir tsunami yaklaşıyor

ABD’nin önde gelen eğitim kurumlarından Boston College’de çalışmalarını sürdüren bilim insanı Emrah Altındiş‘ten çarpıcı açıklamalar… Kurumun biyoloji bölümünde asistan profesör olarak görev yapan Altındiş, dünyanın dört bir yanında 5 binden fazla insanın öldüğü corona virüsü salgınıyla ilgili bilgiler verdi.

“Şehirlerimize dev bir tsunami yaklaşıyor” diyen Emrah Altındiş, şunları söyledi:

* Bu dev dalgalar öncelikle yaşlı bireylere, kronik hastalara ve onları tedavi edecek sağlık çalışanlarına çarpacak. Bugün alacağımız çok basit önlemler ve ‘sosyal mesafelenme’yle bu dev dalgaları yavaşlatabiliriz.

* New York Times’da yayınlanan rapora göre ABD’de uzmanlar dört farklı senaryo üzerinde çalışmışlar. Bu senaryolara göre ABD’de 2.4 milyon-21 milyon insanın hastaneye başvuracağı, 200 bin-1.7 milyon insanın öleceği öngörülmüş.

HEM DÜNYADA HEM TÜRKİYE’DE VAKALAR ARTACAK

* Epidemiyologların modellerine göre bu enfeksiyon bugünden yarına ortadan kalkacak, kısa süreli bir sorun değil, uzun döneme yayılacak bir sürecin başındayız. Önümüzdeki günlerde hem dünyada (özellikle Fransa, İngiltere) hem de Türkiye’de vakalar çok daha artacak.

* Bu noktada devletin tercihleri ve toplumların tavrı belirleyici olacak. Tsunami dalgaları Çin, Hong Kong, Güney Kore ve Japonya gibi daha önce salgın yaşamış ülkelerde kontrol altına alınmaya başlandı. İtalya ve İran’da ise yıkıcı oldu. Fransa ve İngiltere’de de artış olacak.

BASİT ÖNLEMLERLE DÖRT BAŞARI ELDE EDEBİLİRİZ

* Salgının geldiği bu noktada alacağımız basit önlemlerle; el yıkayarak, kol içine öksürerek, hastaysak maske takarak ve evde kalarak, sosyal mesafelenme kurallarına uyarak, bağışıklık sistemimizi güçlü tutarak ve doğru kaynaklardan bilgilenerek dört önemli başarı elde edebiliriz.

* 1- Hastalığın yayılma hızını azaltabiliriz. 2- Hastanelerde ve yoğun bakım ünitelerinden kapasitenin aşılmasını önleyebiliriz. 3- Dünyada sürmeikte olan aşı/ilaç çalışmalarına zaman kazandırabiliriz. 4- En önemlisi de risk altında bulunan bireyleri korumuş oluruz.