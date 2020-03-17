Türk çiftten büyük başarı… Corona test kiti ürettiler

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan İzmirli Serhat Pala ve Antalyalı eşi Zeynep Ilgaz Pala’nın San Diego kentinde kurdukları Confirm Biosciences Şirketi büyük bir başarıya daha imza attı. Şirket, corona virüsünü (COVID 19) bir damla kanla 3 ile 10 dakika arasında tespit eden kitler üretti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü'nün kısa sürede test edilmesi yönünde yürüttükleri çalışmanın bir ay önce sonuçlandığını ve üretim aşamasına geçtiklerini belirten Pala çifti şu bilgileri verdi:

MİLYONLARCA SATILDI

* ‘Firmamız ürün ve teknoloji test etmek konusunda her zaman ön saflarda yer aldı. Dünyayı etkileyen virüs karşısında da ‘bizler bir şeyler yapmalıyız’ diye düşündük. Ekibimizle gece-gündüz buna yoğunlaştık.

* ‘Hastanelerin laboratuvarlarında kısıtlı imkanlarda çok pahalıya ve uzun zamana yayılan testleri daha kısa sürede ve çabuk nasıl gerçekleştiririz, binlerce kişiye nasıl umut, çare oluruz’ diye yola çıktık.

* Test kitlerini Çinli ortağımızla üreterek piyasaya sürdük. CE işaretli test kiti, yanal akış teknolojisini (Lateral flow technology) kullanarak virüsü küçük bir damla kan örneği ile tespit etmektedir. 3-10 dakika arasında süren test, Çin, Avrupa ve başka kıtalarda milyonlarca adet satılmaya başlandı.

TÜRKİYE'YE DE GÖNDERMEK İSTİYORLAR

Zeynep Ilgaz Pala daha önce ürettikleri çeşitli kitlerin mağazalardan satın alınarak evlerde kişiler tarafından yapıldığını belirterek şunları ifade etti:

* ‘Bu ürettiğimiz kitleri hastanelere, sağlık kuruluşlarına satarak testleri doktorların kısa sürede yapmasını ve daha çok kişiye ulaşmasını amaçladık. Günde 500 bin test üretme kapasitesine sahibiz. Başta İtalya, Pakistan, Vietnam, Fransa, Yunanistan, İngiltere, Tayvan, Avusturya, Romanya, Malezya, Libya gibi ülkelere bugünlerde çok gönderdik.

* Türkiye’ye de bu kitlerimizden göndermek isteriz. Türk vatandaşıyız. Türkiye’ye bu konuda yardımcı olmak en büyük görevimiz. Sağlık Bakanlığı ile işbirliğine hazırız.

Çin’deki Healgen Şirketi’nin CEO’su Bryan Fang da corona virüsü (COVID -19) testini çıkarmaktan ve Confirm Biosciences ile bu konuda işbirliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Fang, ”Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak duyurulan bu virüsün biran önce durdurulmasi için hepimiz çalışmalar içindeyiz” dedi.

EVİN GARAJINDAN DOĞAN ŞİRKET

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra işletme alanında yüksek lisans (MBA) yapmak üzere 1997 yılında ABD'ye giden Serhat Pala, eşi Zeynep Ilgaz Pala ile evlerinin garajında çok küçük bir sermayeyle TestCountry (Test Ülkesi) adlı şirket kurarak iş hayatına atıldı.

Pala Çifti, evde uygulanabilecek çeşitli sağlık testi ürünlerini, internet üzerinden satışa sunarak başladıkları sektörde saç teli yardımıyla, kullanılan uyuşturucunun cinsini tespitten, DNA ve sperm sayımı, hamilelik ve kısırlığa kadar birçok vaka için test geliştirdi.

Çift, 1999 yılında da Confirm Biosciensces (Tasdik Laboratuvarı) adlı ikinci şirketlerini kurarak sağlık alanında evde kişilerin kendilerinin yapacağı ve hızlı sonuç alacakları kitler üreten bir dünya şirketine dönüştü.

BİRÇOK ÖDÜL ALDILAR

Kenan ve Arden adlı iki oğulları bulunan Zeynep Ilgaz Pala ve eşi Serhat Pala’nın ABD’deki başarılı iş yaşamında aldıkları ödülleri ise şunlar:

* 2008 – Serhat Pala’nın kurduğu TestCountry (Test Ülkesi) adlı şirket ülkenin en hızlı büyüyen 500 şirketi listesine girdi.

* Serhat Pala Türk Amerikan İş Konyesi’nin (TAİK) verdiği “Amerika’da Yılın Ticaret Lideri” ödülünü aldı.

* 2008- Zeynep Ilgaz Pala San Diego Metropolitan tarafından 40 yaş altında 40 başarılı iş adamı-iş kadını ödülü.

* 2009 – Zeynep Ilgaz Pala – YRising Star Award 'Yükselen Yıldız' ödülüne layık görülmüş, ödülünü San Diego State Üniversitesi (SDSU) Dekanı Prof.Dr. Gail Muaghton'un elinden aldı.

* 2010 – Zeynep Ilgaz Pala- San Diego Eyaleti tarafından yılda bir kez verilen – ”Yeni Nesil Ödülü” nün sahibi oldu 2013 -2014 Zeynep Ilgaz Pala, Inc- Amerika’nın ”En hızlı büyüyen şirketler” listesine girerek ödül aldı.

* 2014- Zeynep Ilgaz Pala, New Yort’ta düzenlenen törenle ABD’nin iş dünyasındaki Oscar’ı olarak nitelendirilen Stevie Awards for Women in Business Winners yarışmasında “İş Ürünleri Kategorisinde” Yılın İş Kadını Girişimcisi ödülünü aldı.

BEYİN GÖÇÜ ABD'YE YARADI

Oğulları Kenan Pala da okulunda yaptığı projeler, kurduğu dernekle evsiz, kimsesiz ve gazilere yaptığı yardımlarla gönülleri fethetti.

2018’de ABD’de 23 Ocak günü ‘Kenan Pala Günü’ ilan edildi. Arden Pala ise İngilizce yazdığı iki kitapla dünya çocuklarına Çin ve Türkiye’yi tanıttı.

Kitaplarının gelirini kimsesiz çocuklara bağışladı. Arden Pala aynı zamanda amatör ve profesyonel olarak tiyatrolarda başarılı rollerde sahne alıyor.