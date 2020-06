Türk diplomatın tweeti Yunanistan’da manşet oldu

2015-2019 yılları arasında ABD'nin Chicago Başkonsolosluğu görevini yürüten ve geçen yıl eylül ayında Türkiye'ye dönen evli ve iki çocuk babası 46 yaşındaki diplomat Umut Acar‘ın dün paylaştığı bir tweet Yunanistan medyasında ve diplomasi çevresinde büyük etki yarattı.

YUNANLILARA KETÇAPLI YAPRAK SARMASI İLE SESLENDİ

İngilizce olarak “Dear Greek brothers & sisters. Forget about our differences. İt's times to get united against a common enemy” (“Sevgili Yunanlı kardeşlerim, farklılıklarımızı unutalım. Şimdi sıradan bir düşmana karşı birlikte hareket etmenin zamanı geldi) yazdı. Acar'ın mesajı uluslararası diplomasi dünyasında da hızla beğenildi ve yayıldı

YUNAN MEDYASI MANŞET YAPTI

Yunanistan'ın önemli haber sitelerinden www.protothema.gr Acar'ın tweetini bugün manşete taşıdı. Acar'ın fotoğrafını ve mesajını yayınlayan haber sitesi . Ege denizinin iki yakasında oldukça popüler olan ve yoğurt ile birlikte yenilen yemeğin üzerine dökülen ketçapın iki ülkenin mutfağına hakaret olduğu ve Acar'ın mesajının sıcak bir gülümseme yarattığı belirtildi.

UMUT ACAR KİMDİR?

1997 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Umut Acar, 1998 yılında Dışişleri Bakanlığı’na girdi.

2009-2013 yılları arasında Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği’nde müsteşar olarak görev yapan Acar, 2013-2014 yıllarında İdari ve Mali İşler Dairesi’nde Daire Başkanı olarak görev yaptı.

2014-2015 yıllarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Özel Kalem Müdürü olan Acar, 2015-2019 yılları arasında ise Chicago Başkonsolosuğu görevinde bulundu.