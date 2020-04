Türk Eczacıları Birliği Başkanı’ndan acil yardım çağrısı!

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, gündeme ilişkin basın açıklaması yaptı. Corona virüsü sebebiyle vaka görülen eczacı ve eczane çalışanlarının sayılarını paylaşan Çolak, şunları söyledi:

”Covid-19 mücadelesi, her geçen gün ağırlaşan şartlarda devam ediyor. Bu süreçte sağlık çalışanları enfekte oluyor ve yaşamlarını yitiriyor. Mücadelenin ilk gününden bu yana ön safta mücadele eden eczacılarımız ve eczane çalışanlarımızın da hastalık ve vefat haberlerini alıyoruz. 13 Nisan 2020 itibarıyla 4 eczacımızın hastanede tedavi gördüğünü, 12 eczacımızın evinde karantinada olduğunu; 3 eczane çalışanımızın hastanede tedavi gördüğünü, 25 eczane çalışanımızın ise evinde karantinada olduğunu biliyoruz. Bugüne dek yaşamını yitiren eczacı sayımız ise 4.”

“YOK SAYILMAK İSTEMİYORUZ”

Konuşmasında eczacıların koruyucu ekipmanlara ulaşmakta zorluk çektiğini vurgulayan Çolak, “Açıkladığımız verilerin birer sayı değil birer can olduklarının bilincindeyiz. Hastalanıyor, ölüyor, koruyucu ekipmanlara ulaşmakta zorluk çekiyor, ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Yine de bir an olsun geride durmadan mücadelemize devam ediyoruz. Ancak tüm bunlara rağmen görmezden gelinmek, yok sayılmak istemiyoruz. Bu sebeple taleplerimizi bir kez daha yineliyor, bir an evvel yerine getirilmesi için kamu otoritelerini göreve çağırıyoruz.” dedi.

“ACİL YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ”

Eczacıların yaşadığı sıkıntılara değinen Çolak, yetkililere 4 maddelik önemli çağrıda bulundu. Çolak’ın çağrıları şu şekilde:

* Tüm eczacılarımızın ve eczane çalışanlarımızın düzenli aralıklarla testten geçirilmesini istiyoruz.

* Koruyucu ekipman temini konusunda acil yardım çağrısında bulunuyoruz.

* Hükümetin açıkladığı ekonomik paketlerde eczacılarımıza da yer verilmesini istiyoruz.

* Eczanedeki koruyucu önlemler arttırılarak standart bir uygulamanın tüm Türkiye çapında gerçekleştirilmesini bekliyoruz.