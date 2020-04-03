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Dünya corona virüsüyle boğuşurken Türk gençler tasarladı!

Üniversite öğrencilerinin büyük başarısı... İdil Özdamar, Ayşe Nil Özgüle ve Doğanay Şirintuna, Koç Üniversitesi Üretim ve Otomasyon Araştırma Merkezi Direktörü Prof. İsmail Lazoğlu, koordinesinde düşük maliyetli bir solunum cihazı tasarladı. Ekip, cihazın, dünyayı cehenneme çeviren corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında üretilmesi için destek bekliyor.

Sozcu.com.tr
14:51 -
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Dünya corona virüsüyle boğuşurken Türk gençler tasarladı!

Koç Üniversitesi Üretim ve Otomasyon Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. İsmail Lazoğlu liderliğinde, İdil Özdamar, Ayşe Nil Özgüle ve Doğanay Şirintuna, nebulizatör ve oksijen sensörü ile bütünleştirilmiş, portatif, kapalı çevrim kontrolör ve mobil cihazlar üzerinden monitör edilebilen, düşük maliyetli bir solunum cihazı prototipi tasarlayıp üretti.

Solunum cihazı, solunum yetersizliği yaşayan hastalara destek vermenin dışında aynı anda nebülizatör (sıvı haldeki ilacı buhar haline getirerek hastanın akciğerlerine çekilmesini sağlamaya yarayan cihaz) üzerinden ilaç verebiliyor.

Tüm dünyayı sarsan korona virüs salgınıyla mücadelede en çok ihtiyaç duyulan sağlık ekipmanları arasında yer alan solunum cihazının, hastaların hizmetine sunulması ve ilgili kurumlara ulaştırılması hedefleniyor.

Koç Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunu olan Ayşe Nil Özgüle, Imperial College London Biyomedikal Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Elektronik Mühendisliği mezunu İdil Özdamar ise yüksek lisans ikinci sınıf öğrencisi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

NEBÜLİZATÖR ÜZERİNDEN İLAÇ DA VEREBİLİYOR

Donanım ve yazılımı dahil tümüyle lisans öğrencilerimiz tarafından tasarlanan ve prototipi üretilen solunum cihazının geliştirilerek, kâr amacı güdülmeden ihtiyacı olan hastaların hizmetine sunulması hedefleniyor. Solunum cihazı, solunum yetersizliği yaşayan hastalara destek vermenin dışında aynı anda nebülizatör (sıvı haldeki ilacı buhar haline getirerek hastanın akciğerlerine çekilmesini sağlamaya yarayan cihaz) üzerinden ilaç verebiliyor.

Solunum cihazını geliştiren ekipte yer alan Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu Doğanay Koç yüksek lisans ikinci sınıf öğrencisi.

3.5 litre hava hacmine sahip olan cihaz, mobil telefon üzerinden de kontrol edilebiliyor. Yoğun bakım servislerinin dışında, hastanelerin diğer birimleri ve evlerde de kullanılmak üzere tasarlanan cihaz, gerçek zamanlı olarak hastanın kanındaki oksijen doygunluğunu ölçerek, elde ettiği verilere göre yapay solunum sisteminin hızını ve hava debisini ayarlayabiliyor.

Yapay Organlar Avrupa Birliği Derneği üyesi olan Prof. İsmail Lazoğlu; solunum cihazını geliştiren İdil Özdamar, Ayşe Nil Özgüle ve Doğanay Şirintuna’ya liderlik etti.

Son güncelleme: 14:57 03.04.2020
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