Dünya corona virüsüyle boğuşurken Türk gençler tasarladı!

Koç Üniversitesi Üretim ve Otomasyon Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. İsmail Lazoğlu liderliğinde, İdil Özdamar, Ayşe Nil Özgüle ve Doğanay Şirintuna, nebulizatör ve oksijen sensörü ile bütünleştirilmiş, portatif, kapalı çevrim kontrolör ve mobil cihazlar üzerinden monitör edilebilen, düşük maliyetli bir solunum cihazı prototipi tasarlayıp üretti.

Tüm dünyayı sarsan korona virüs salgınıyla mücadelede en çok ihtiyaç duyulan sağlık ekipmanları arasında yer alan solunum cihazının, hastaların hizmetine sunulması ve ilgili kurumlara ulaştırılması hedefleniyor.

NEBÜLİZATÖR ÜZERİNDEN İLAÇ DA VEREBİLİYOR

Donanım ve yazılımı dahil tümüyle lisans öğrencilerimiz tarafından tasarlanan ve prototipi üretilen solunum cihazının geliştirilerek, kâr amacı güdülmeden ihtiyacı olan hastaların hizmetine sunulması hedefleniyor. Solunum cihazı, solunum yetersizliği yaşayan hastalara destek vermenin dışında aynı anda nebülizatör (sıvı haldeki ilacı buhar haline getirerek hastanın akciğerlerine çekilmesini sağlamaya yarayan cihaz) üzerinden ilaç verebiliyor.

3.5 litre hava hacmine sahip olan cihaz, mobil telefon üzerinden de kontrol edilebiliyor. Yoğun bakım servislerinin dışında, hastanelerin diğer birimleri ve evlerde de kullanılmak üzere tasarlanan cihaz, gerçek zamanlı olarak hastanın kanındaki oksijen doygunluğunu ölçerek, elde ettiği verilere göre yapay solunum sisteminin hızını ve hava debisini ayarlayabiliyor.