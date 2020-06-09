Türk Hava Yolları’ndan yolcularına uyarı!

THY, corona virüsü önlemleri kapsamında havalimanı girişlerinde ve check-in noktalarında alınan tedbirler sebebiyle bekleme sürelerinin uzayabildiğini belirtti.

THY’den yapılan açıklamanın devamında şöyle denildi:

* Check-in işlemlerinin, iç hat uçuşları için tarifeli kalkış saatinden en az 60 dakika ve dış hat uçuşlarından 75 dakika önce sonra ereceğini hatırlatmak isteriz.

* Havalimanı içerisinde yoğunluğun oluşmaması için yolcularımızın yurt içi uçuşlarından 3 saat, yurt dışı uçuşlarından ise 4 saat önce havalimanında olmalarını ve check-in işlemlerinin tamamlamalarını rica ederiz.