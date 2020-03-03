Türk Sahil Güvenliği üç günde iki bini aşkın göçmen kurtardı

Türkiye'nin sınırları açtığını açıklamasından sonra, Türk kıyılarına yakın Yunan adalarına çıkmaya çalışan göçmenler, deniz yolculuğunda atlattıkları hayati tehlikelerde Sahil Güvenlik Ekiplerinden yardım istiyor. Havadan helikopterlerle, denizden devriye botlarıyla ölüm tehkesi yaşayan göçmenleri kurtaran ekipler, Türkiye kıyılarına çıkarılıyor.

Yardım talebinin Bodrum, Didim, Kuşadası, Çeşme başta olmak üzere, deniz yoluyla çıkışların en yoğun yaşandığı Çanakkale Ayvacık sahilinden geldiği öğrenildi. Edirne'nin Enez ilçesinde botları su alan üç göçmeni ise balıkçı tekneleri kurtararak Sahil Güvenlik Ekiplerine teslim etti.

ÖLÜMÜNE YOLCULUK

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk Karasularına geri ittiği lastik bot içerisinde bulunan 65 düzensiz göçmenin yardımına Türk Sahil Güvenlik ekipleri koştu. Sahil Güvenlik

kaynaklarından edinilen bilgiye göre günde ortalama 15 müdahale ile 2 bini aşkın mültecinin kurtarılarak olası facialar önlendi.

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YUNAN ADALARINDA ÖNLEMLER ARTTIRILDI

Yunan adalarında ise Sahil Güvenlik Ekipleri denizden, Askerler ise karadan mültecilerin topraklarına ayak basmaması için yoğun önlemler aldı.

Adalardaki Yunan basını askerlerin eğitimli köpeklerle devriye gezdiğini, Türkiye'nin sınırları açtığını açıklamasından sonra Yunan adalarına toplam bin göçmenin geçiş yaptığını yazdı.

Yunan gazeteleri, son günlerde adalara gelenlerin mülteci olarak kabul edilmeyeceklerini, kayıt altına alınmadan Sınır kapılarına götürülerek geldikleri ülke olan Türkiye'ye iade edileceklerini yazdı.

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SADECE SURİYELİLER GİTMİYOR

Öte yandan Suriyeli göçmenler gerekçe gösterilerek açılan sınırlardan, Avrupa hayaliyle ülkemize gelen diğer ülke göçmenlerini de harekete geçirdi. Ege kıyılarından çıkmaya çalışanların büyük çoğunluğunu Suriyeliler oluştursa da, aralarında Afganistan, İran, Kongo, Senegal ile çeşitli Afrika ülke vatandaşları da yer alıyor.