Türk şirketin Rusya’daki şantiyesinde olay! Ortalık savaş alanına döndü

Rusya’nın Çin sınırındaki Amur Bölgesi’nde Türk şirketinin şantiyesinde çalışan çoğunluğunu yabancı uyrukluların oluşturduğu işçiler ayaklandı.

ŞANTİYEDE ÖLÜMLER YAŞANDI

Sözcü’nün edindiği bilgilere göre şirketin Amur’daki şantiyesinde çoğunluğu Hintli işçilerle birlikte Türk, Rus ve Türki cumhuriyetler vatandaşları yer alıyor. Çin sınırına yakın olan şantiyede corona virüsü vakalarının sıklıkla görüldüğü ve virüsten kaynaklı ölümlerin yaşandığı ileri sürüldü. Buna karşı önlem alınamadığını düşünen işçiler, maaşlarını da uzun süredir alamadıklarını iddia ederek tesislere zarar verdi.

TAHRİP ETTİLER

Sözcü Whatsapp Hattı’na ulaştırılan görüntülerde işçilerin şantiyeye zarar verdiği görüldü. Yemekhanenin camlarının kırıldığı, varillerin fırlatıldığı, şantiye içerisindeki malzemelerin tahrip edildiği görüntülere yansıdı. Şantiye dışında araçların devrildiği görüldü.

Rus çevik kuvveti olaya müdahale etti.