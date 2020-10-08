Bürokrasinin sihirli sözcüğü: Sehven

Bir yerde kaza mı oldu? Sehven! Sınav sonuçlarına hile mi karıştı? Sehven! Tren kazasının eğitim raporunda imza eksik mi çıktı? Sehven!

Türkiye uzun zamandır yanlışlıkla yapılan işler için kullanılan ‘sehven' sözcüğünü duyuyor. Çok değil son 10 gün içinde o kadar çok ‘sehven' kelimesini duyduk ki bu sihirli sözcük artık günlük hayatımızın bir parçası oldu. Gelin son dönemin önemli ‘sehven'lerini bir hatırlayalım…

7 EKİM 2020: Şubat ayındaki corona vakaları/ SEHVEN

Sağlık Bakanlığı ilk corona vakasının 11 Mart'ta görüldüğünü açıklamıştı. Ancak Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayıp Birinci’nin imzası olan bir makalede Şubat ayında Mersin'de Covid-19 tanılı 24 kişinin tedavi altına alındığı yazıyordu. Birinci, sosyal medya hesabından bugün tarihlerin yanlış yazıldığını söyledi ancak bir kaç saat sonra bu paylaşımını sildi. Gece geç saatlerde ise bu kez bakanlıktan Fahrettin Koca imzasıyla bir açıklama yayımlandı ve yeniden ‘sehven’ vurgusu yapıldı.

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7 EKİM 2020: Bülent Arınç’ın Sinpaş’a atanması/ SEHVEN

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Bülent Arınç’ın ‘başhakemlik’ yaptığı bir davadan sonra, lehte karar çıkan şirketin yönetim kuruluna girdiğini duyurdu. Altaylı şirket ismi vermedi. Ancak bu kurumun Sinpaş olduğu ortaya çıktı. Sinpaş tarafından yapılan açıklamada, “Şirketimizin ilgili departmanları arasındaki bir iletişim hatası nedeniyle sehven yapılmıştır” ifadesi kullanıldı.

21 ŞUBAT 2019: Tren kazası eğitim raporu/ SEHVEN

Ankara’da 13 Aralık 2018’de 3’ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin yaralandığı Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazası günlerce konuşulmuştu. Kazanın hemen ardından gözaltına alınan ve ifadesinin ardından tutuklanan tren teşkil memuru(makasçı) Osman Yıldırım, elektrikli kontrol makasının işleyişiyle ilgili eğitim almadığını söylemişti. Yıldırım’ın 17 Aralık'ta verdiği ifadesinden 2 gün sonra TCDD'nin “İşbaşı eğitim verilmiş, sehven imzalatılması unutulmuştur” şeklinde tutanak hazırladığı belirlenmişti.

MEHMET ALİ ÇELEBİ: SEHVEN TUTUKLANDI

Teğmen Mehmet Ali Çelebi, FETÖ’nün kumpas davalarından Ergenekon soruşturması kapsamında 2008 yılında tutuklandı. Tutuklandıktan tam iki yıl sonra hakim karşısına çıkarılan Çelebi’nin cep telefonunda teröristlere ait GSM numaralarının olduğu iddia edildi. 41 ay tutuklu kalan Teğmen Mehmet Ali Çelebi’nin telefonuna bu numaraların adli emanette ‘sehven’ eklendiği ve sahte delil üretildiği bilirkişi raporlarıyla belgelendi. 2011’de tahliye olan ve TSK’dan ayrılan Mehmet Ali Çelebi 208 seçimlerinde CHP İzmir Milletvekili olarak TBMM’ye girdi.

BELKİ DE EN ÜNLÜ SEHVEN: ALİ DEMİR

Yükseköğretime Geçiş Sınavı’ndaki (YGS) şifre iddialarıyla ilgili olarak 2011 yılında dönemin ÖSYM Başkanı Ali Demir tarafından sınava giren adayların e-postalarına gönderilen yazıda ”Bazı sorularda şifreleme var, sehven (yanlışlıkla) yapıldı” ifadelerini kullanmıştı.