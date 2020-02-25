Türk şoförler İran sınırında mahsur kaldı!

Türkmenistan’ın Lütfabad Sınır Kapısı’nı kapatması üzerine Türk TIR şoförleri sınırda mahsur kaldı. Sınıra yakın mesafedeki bir parkta bekleyen bine yakın şoför, yetkililere seslendi. Hastalık kapmaktan korktuklarını belirten işçiler, yiyecek ve içeceklerinin azaldığını çarşıda da Çin malı ürünler olduğu için yiyecek alamadıklarını anlattı. Sözcü Whatsapp İhbar Hattı’mıza ulaşan şoförler, maske bulamadıklarını ve her an ölüm korkusu ile yaşadıklarını aktardı.

“HASTALIK KAPMAMIZI MI BEKLİYORLAR?”

Şoförler, 5-6 gündür Türkmenistan-İran sınır kapısında bekletildiklerini söyleyerek, “Sınıra 1000 metre mesafede duruyoruz. Bine yakın araç bekliyoruz. Virüsten dolayı Türkmenistan sınırı kapatmış. Bizi neden almıyorlar? Bu hastalık varsa, bu kadar şoförün hastalık kapmasını mı bekliyorlar? Ya bizi geri çeksinler ya da Türkmen yetkililer bizi içeri alsın” ifadesinde bulundu.

“YİYECEKLERİMİZ BİTMEK ÜZERE”

Konuştuğumuz başka bir şoför de, “Araçlarımız genelde gıda yüklü ve mazotlarımız bitmek üzere. Arabalarımızdaki yiyeceklerimiz de bitmek üzere. Hastalık korkusundan dolayı, çarşıdan da alışveriş yapamıyoruz. Bizim de ailemiz var. Çoluğumuz çocuğumuz var. Devletimizden yardım bekliyoruz” diye konuştu.

“MASKE BULAMIYORUZ”

Konsoloslukla konuştuklarını ancak net bilgi alamadıklarını belirten şoförler, “Bizimle irtibata geçen yok, mağdur durumdayız. Türkiye’ye güveniyoruz ve destek istiyoruz. Maske bulamıyoruz. Yiyeceklerimiz azaldı. Şu anda çok perişanız. Şirketlerimizin bir suçu yok. Yiyecek alamıyoruz çünkü çarşıdaki ürünler Çin malı. Suyumuz bitmek üzere imece usulü yaşamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandılar.